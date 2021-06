Số ca dương tính ở 2 tỉnh miền Trung tăng không ngừng với 8 ca ở Quảng Ngãi và 10 ca ở Phú Yên.

8 ca dương tính SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở Quảng Ngãi đều nằm trong khu phong tỏa phường Phổ Thạnh và các F1 liên quan đến những ca bệnh.

Sáng nay (30/6), Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, thị xã Đức Phổ vừa có thêm 8 người dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện trong khu vực phong tỏa tại phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ). Tất cả đều được phát hiện bằng phương pháp test nhanh và xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp Realtime-PCR.

4 trường hợp dương tính còn lại đã được đưa đi cách ly tập trung. Đây là những F1 liên quan đến các ca Covid-19 ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) đã được công bố những ngày trước.

Hiện ngành Y tế Quảng Ngãi đang tiếp tục xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ 33.000 người dân ở xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh. Công tác này được tăng tốc thực hiện bằng hai hình thức lấy mẫu gộp trong cộng đồng và test nhanh kháng nguyên.

Như vậy, tính đến sáng nay, thị xã Đức Phổ đã ghi nhận 70 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các thôn ghi nhận ca bệnh gồm: Châu Me, Tấn Lộc, Hưng Long, Vĩnh Tuy thuộc xã Phổ Châu; Thạch Bi 1, Thạch Bi 2, La Vân thuộc phường Phổ Thạnh.

Tất cả các bệnh nhân đã được chuyển đến Cơ sở 2, Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn để điều trị.

Phú Yên ghi nhận thêm 10 ca nhiễm SARS-CoV-2

Sáng 30/6, Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, từ 17h ngày 29/6 đến 8h ngày 30/6, toàn tỉnh phát hiện 10 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó TP Tuy Hòa có 6 ca, huyện Sơn Hòa 4 ca.

Trong số 10 ca nhiễm mới, có nữ bệnh nhân L.T.H (sinh năm 1966, ngụ thôn Phú Vang, xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa) bán bánh xèo tại nhà, hàng ngày thường đi chợ Màng Màng vào buổi sáng để mua thực phẩm về làm bánh xèo...

Ngành Y tế Phú Yên đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, tiến hành cách ly các đối tượng theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm.

Phong tỏa khu vực dân cư TP Tuy Hòa

Như vậy, đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 93 ca nhiễm trong cộng đồng, trong đó TP Tuy Hòa có 63 ca, huyện Sơn Hòa 26 ca, TX Đông Hòa 3 ca và huyện Tuy An 1 ca. Công tác truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, cách ly các đối tượng theo quy định, lấy mẫu xét nghiệm được tiến hành hết sức khẩn trương.

TP Tuy Hòa ra quyết định phong tỏa thêm 3 khu vực gồm, tổ tự quản số 8, tổ tự quản số 12 thuộc phường 1 và khu vực xung quanh nhà số 52 Trương Định thuộc phường 8. Huyện Tuy An phong tỏa 1 khu vực thôn Tân Hòa, xã An Hòa Hải. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng ở Phú Yên đã phong tỏa 25 khu vực để chống dịch, trong đó TP Tuy Hòa có 13 khu vực, TX Đông Hòa có 7 khu vực, huyện Sơn Hòa có 4 khu vực, huyện Tuy An có 1 khu vực.

Bà Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế Phú Yên, Phó trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên cho biết, đến nay cơ quan chức năng đã giám sát y tế 121.296 trường hợp, hiện còn 15.585 người đang trong thời gian giám sát, trong đó 168 người cách ly tại cơ sở y tế, 1.509 người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung, 6.835 người đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày…

Cơ quan chuyên môn đã lấy mẫu xét nghiệm 2.272 trường hợp, kết quả 592 trường hợp âm tính, 3 trường hợp dương tính, đang chờ kết quả 1.677 trường hợp, trong đó có 10 trường hợp nghi ngờ đang kiểm tra.

