Tháng 9/2021, Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) cho ra mắt bộ đôi Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos, cùng 17 vitamin và khoáng chất thiết yếu, cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Nhằm mang lại những sản phẩm dinh dưỡng tốt đến với người tiêu dùng, Mộc Châu Milk đã nghiên cứu và cho ra mắt bộ đôi sản phẩm Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos, đáp ứng tối ưu nhu cầu dinh dưỡng cho trẻ.

Bộ đôi sản phẩm Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng MC Colos kết hợp nguồn sữa tươi tự nhiên mát lành cùng dưỡng chất sữa non quý giá, bổ sung thêm các vitamin và khoáng chất thiết yếu

Bộ đôi sản phẩm dinh dưỡng mới của Mộc Châu Milk được làm từ nguồn sữa tươi nguyên chất thơm ngọt thuần khiết từ thảo nguyên Mộc Châu, bổ sung sữa non cùng các vi chất thiết yếu, cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Theo các chuyên gia, nâng cao sức đề kháng, miễn dịch tự nhiên của cơ thể là việc rất quan trọng, nhất là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Việc xây dựng khả năng miễn dịch cho cơ thể là một quá trình lâu dài. Trong đó, dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đối với nâng cao sức đề kháng, tăng cường miễn dịch cho cơ thể, giúp phòng bệnh hiệu quả hơn.

Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, sữa non bổ dưỡng và chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn các loại sữa thông thường. Sữa non giàu vitamin, khoáng chất, chất béo, carbohydrate, protein (lactoferrin) hỗ trợ chống lại bệnh tật; đồng thời chứa hormone tăng trưởng và enzym tiêu hóa có khả năng hỗ trợ thúc đẩy miễn dịch, chống nhiễm trùng và cải thiện sức khỏe đường ruột. Đặc biệt, trong sữa non có chứa các kháng thể immunoglobulin, được hệ thống miễn dịch sử dụng để chống lại vi khuẩn, virus.

Theo đại diện Mộc Châu Milk, sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng MC Colos có ưu điểm bổ sung hàm lượng sữa non vượt trội (sản phẩm Sữa dinh dưỡng MC Colos là 195 mg/100ml, sản phẩm Sữa chua dinh dưỡng MC Colos là 190 mg/100gr), đồng thời bổ sung những vitamin và khoáng chất quan trọng như: Vitamin A bảo vệ mắt và tăng cường sức đề kháng của cơ thể; Vitamin D và canxi giúp hình thành và duy trì hệ xương, răng vững chắc; các nguyên tố vi lượng như kẽm, magie, phospho, selen… từ đó hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, hệ thống miễn dịch tự nhiên.

Sản phẩm mới của Mộc Châu Milk đã được phân phối rộng rãi tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm Mộc Châu Milk và các đại lý, tạp hóa trên toàn quốc

Bên cạnh yếu tố công nghệ, quy trình sản xuất khép kín nghiêm ngặt cùng nguồn sữa tươi sạch từ thảo nguyên Mộc Châu - nơi có điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với chăn nuôi bò sữa và có truyền thống chăn nuôi lâu đời đã giúp bộ đôi sản phẩm Sữa dinh dưỡng MC Colos mang hương vị tươi ngon tự nhiên.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, thay vì sử dụng sữa bột hoàn nguyên như một số dòng sản phẩm trên thị trường, Mộc Châu Milk tận dụng lợi thế nguồn nguyên liệu sữa tươi nguyên chất, mát lành để làm nên bộ đôi sản phẩm Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos thơm ngon và bổ dưỡng.

Sữa chua dinh dưỡng MC Colos mới thơm ngon, giàu dinh dưỡng, hỗ trợ trẻ tăng cường đề kháng

Với chất lượng sữa tươi đã được khẳng định hơn 62 năm qua, cùng chiến lược phát triển sản phẩm mới có sự đầu tư nghiên cứu kỹ càng, bộ đôi sản phẩm mới của Mộc Châu Milk được kỳ vọng tiếp tục chinh phục người tiêu dùng Việt.

Từ ngày 1/9/2021, bộ đôi sản phẩm Sữa dinh dưỡng và Sữa chua dinh dưỡng bổ sung sữa non MC Colos được phân phối rộng rãi tại hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm Mộc Châu Milk, các đại lý, tạp hóa, cửa hàng tiện lợi và hệ thống siêu thị trên toàn quốc. Xem thêm thông tin chi tiết tại: https://mcmilk.com.vn/

