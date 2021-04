Ông Trần Doãn Mậu - Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam đề xuất xin thêm 12.000 liều vắc xin để tiêm cho toàn bộ nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo ông Mậu, sân bay Tân Sơn Nhất có 14.000 cán bộ, nhân viên đang làm việc. Sở Y tế TP.HCM đã cung cấp 2.000 liều. Trong danh sách tiêm chỉ có 44 người hoãn tiêm.



Đại diện cảng vụ hàng không miền Nam đề nghị trong thời gian sớm nhất có thể xin vắc xin tiêm đủ cho toàn bộ những người làm việc tại sân bay.

Trong buổi làm việc với Phó thủ tướng Vũ Đức Đam và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP. HCM, ông Trần Doãn Mậu cho biết, tình hình ùn tắc sân bay những ngày vừa qua có nhiều nguyên nhân.

Việc thực hiện khai báo y tế tại sân bay là 1 trong những lý do. Do đó, Cảng vụ hàng không miền Nam kiến nghị giao việc tổ chức khai báo y tế về cho các hãng hàng không thực hiện. Khi cần thiết, các hãng bay sẽ chịu trách nhiệm cung cấp thông tin hành khách cho cơ quan y tế.

Từ tháng 4/2020 đến nay, chỉ có 2% chuyến bay quốc tế đến sân bay Tân Sơn Nhất so với những năm trước, và chưa đầy 1% hành khách quốc tế đến so với năm 2019. Số lượng tàu bay nằm chờ do không có khách, không bay các chuyến quốc tế rất cao.

Trước đó, vào ngày 15 và 16/4, tình trạng ùn ứ hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất gây bức xúc cho người dân. Chiều tối 20/4, Bộ Giao thông vận tải có công văn hỏa tốc gửi các đơn vị ngành hàng không thực hiện biện pháp giải quyết tình trạng trên.

