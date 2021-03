Chị C. mang thai nhưng mắc bệnh cao huyết áp. Khi thai được 37 tuần tuổi, áp lực làm bao gan phồng to, gây biến chứng tụ máu.

Ngày 23/3, bác sĩ Trần Ngọc Hải, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM) cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện vừa phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị cho mẹ con chị N.T.H.M.C (30 tuổi, ngụ Nhà Bè, TP.HCM) bị cao huyết áp biến chứng tụ máu dưới bao gan kết hợp nhau tiền đạo trung tâm.

Hệ thống báo động đỏ với sự kết hợp của ê-kíp Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Chợ Rẫy đã cứu sống mẹ con chị C

Bác sĩ Trương Thị Thảo, Trưởng Khoa Sản N2 cũng là Trưởng kíp trực, cho biết, chị C. nhập viện trong tình trạng đau râm ran ở sườn phải, cơn đau mỗi lúc một nhiều tại vùng thượng vị.

Kết quả siêu âm phát hiện chị C. có dịch dưới bao gan. Lúc này, các bác sĩ chẩn đoán chị C. bị xuất huyết dưới bao gan.

Bệnh nhân được mổ khẩn ngay trong đêm. Đồng thời, các bác sĩ cũng bật báo động đỏ liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Thảo chia sẻ, khi mở ổ bụng chị C. phát hiện bao gan phồng to và có nhiều máu tụ ở gan. “Cả ê-kíp nhanh chóng bắt con cho sản phụ. Tuy nhiên, phải thực hiện thật nhẹ nhàng, không được đụng vào vùng bụng trên nhằm tránh tạo áp lực dù là nhỏ nhất”, bác sĩ Thảo kể lại.

Sau 5 phút căng thẳng, bé trai nặng 2,3 kg cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh. Ngay lúc đó, kíp mổ lại tiếp tục xử lý nhau tiền đạo trung tâm.

“Chúng tôi phải chèn 5 miếng gạc lớn lên phía trên để ép màng bao gan lại, nhằm hạn chế chảy máu. Sau 20 phút báo động đỏ, ê-kíp Bệnh viện Chợ Rẫy đã có mặt”, bác sĩ Thảo nói.

Sau phẫu thuật, chị C. được chuyển sang Bệnh viện Chợ Rẫy để tiếp tục điều trị. Qua hơn 1 tuần, chị C. dần ổn định và được xuất viện.

Bác sĩ Thảo cho biết, cao huyết áp là biểu hiện của tiền sản giật làm tăng bao gan khiến xuất huyết bao gan.

Khi có áp lực, bao gan phồng to thành khối trên 10 cm và chảy máu. Khi bao gan vỡ, máu chảy ra và ngấm ngược vào gan khiến mô gan phù bở. Với trường hợp của sản phụ C. tỷ lệ tử vong chiếm 86% do biến chứng nặng gây xuất huyết bao gan.

Bác sĩ Hải cũng khuyến cáo, nếu thai phụ phát hiện mắc cao huyết áp thai kỳ cần phải theo dõi huyết áp sáng, trưa, tối hàng ngày. Khi xuất hiện các biểu hiện trở nặng như đau đầu nhiều, đau thượng vị, khó thở, bí tiểu, tiểu ít… cần phải đến cơ sở y tế thăm khám ngay, tránh để lâu gây nguy hiểm.

Liên Anh