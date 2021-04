Độc giả VietNamNet có nhiều chia sẻ với góc nhìn khác nhau về việc 221 cán bộ, người lao động ở Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thôi việc, tinh giản.

Về thông tin hơn 200 cán bộ, người lao động nghỉ việc, Bệnh viện Bạch Mai giải thích có 4 lý do chính: Do tinh giản một số bộ phận, thu nhập giảm vì Covid-19, tâm lý căng thẳng sau các vụ lùm xùm xã hội hóa và do áp lực đổi mới.

Sau đó, nhiều bác sĩ chia sẻ, họ quyết định nghỉ việc không phải vì thu nhập giảm mà do mô hình quản lý có nhiều thay đổi không hợp lý.

Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Bạch Mai chăm sóc cho bệnh nhân

Độc giả VietNamNet đã có nhiều ý kiến về vấn đề thu hút sự quan tâm nói trên, trong đó có ý kiến của những người từng trực tiếp tới khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai.

Chuyển đổi gây khó chịu nhưng cần thiết

Về tình hình hiện tại của Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân và người nhà có đánh giá tốt. “Bệnh viện Bạch Mai đang thay đổi tốt lên. Vào tháng 1, mẹ tôi nằm viện ở đây, mọi thứ tốt hơn xưa rất nhiều. Nhà vệ sinh cũng rất sạch”, độc giả Hồng Nhung cho biết.

Một bạn đọc khác cho hay: “Tôi đến khám thấy nhân viên và bác sĩ rất thân thiện, nhiệt tình. Thay đổi rõ rệt so với trước đây”.

Hầu hết các độc giả cho rằng các bệnh viện công, trong đó có Bệnh viện Bạch Mai cần thay đổi.

“Xã hội muốn tiến lên mọi người phải thay đổi. Đặc biệt các bệnh viện công phải bớt trì trệ để lấy lại uy tín”, anh Nguyễn Quốc Hùng nói.

“Chuyển đổi như vậy sẽ rất khó chịu cho nhiều người, nhưng nên thế! Tư duy lấy chất lượng phục vụ bệnh nhân là trên hết, làm được như vậy thì việc đi khám chữa bệnh ở các bệnh viện Nhà nước sẽ thay đổi rất nhiều so với hiện tại”, độc giả Hanh Tran cho hay.

Độc giả này hy vọng: “Tôi mong muốn khám chữa ở bệnh viện Nhà nước chu đáo như bệnh viện tư nhân và giá thành rẻ như ở bệnh viện Nhà nước. Có như vậy thì người dân mới thực sự được hưởng một nền phúc lợi xã hội đúng nghĩa”.

Do đó, người dân đặt niềm tin Bệnh viện Bạch Mai sớm ổn định, thay đổi cách quản lý và điều hành để phát triển, các bác sĩ, nhân viên chung tay xây dựng bệnh viện tốt hơn.

“Việc thay đổi nhân sự này rất bình thường, chúng ta đã tạo ra nếp nghĩ quá cũ, làm việc Nhà nước cho đến cuối đời, phải mạnh dạn thay đổi, đào thải theo quy luật”, anh Nguyễn Huy khẳng định.

Không để nhân tài đi hết

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ sự đổi mới cơ chế, nhân sự, người dân cũng thông qua báo chí bày tỏ quan điểm Bệnh viện Bạch Mai nên thận trọng trong việc cải cách để tránh chảy máu chất xám.

“Mỗi sự thay đổi đều là khó khăn vật vã, đôi khi là rất đau đớn nữa. Tuy nhiên, Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị hàng đầu, rất nên xây dựng đội ngũ y bác sĩ tay nghề cao, tâm huyết với nghề, chứ để nhân tài ra đi cũng rất tiếc. Lãnh đạo và các bác sĩ nên ngồi lại trao đổi cho thấu suốt đôi bên”, bạn Lê Duy nhận định.

Bạn Do Thi Thuy cũng chung quan điểm cần có chế độ thích hợp để ổn định ngay tư tưởng của nhân viên trong bệnh viện, giữ lại người giỏi chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vì đây là bệnh viện lớn, có uy tín.

Một số độc giả bày tỏ lo lắng về sự bất cập trong việc cải cách. “Chưa biết mô hình mới ra sao nhưng kết quả là nhiều người giỏi ra đi thì quản trị có gì đó không ổn”, độc giả Thái Bình nói.

Trong khi đó, bạn Tú Phạm bày tỏ: “Vụ này cũng dậy sóng quá, mong rằng bệnh viện cơ cấu lại là chuẩn mực theo sự tiến bộ, không vì lợi ích nhóm cá nhân thì người bệnh sẽ được hưởng lợi”.

Bạn Nguyễn Quốc Vinh chỉ ra sự bất nhất khi lãnh đạo bệnh viện nói người nghỉ việc được nhận 2 tháng lương nhưng người lao động cho hay chỉ được nhận 1 tháng lương và báo trước 5 ngày.

Với vụ việc này, độc giả Trần Nghiệp mong muốn: “Thay đổi lớn ở Bệnh viện Bạch Mai khiến 221 bác sĩ, nhân viên nghỉ vì thay đổi cơ chế quản lý bệnh viện. Chính phủ và Bộ Y tế cần có sự chỉ đạo, xử lý thỏa đáng vì rõ ràng đây là tài sản của Nhà nước không phải của tư nhân”.

An Yêntổng hợp