Anh đón nhận những tín hiệu khả quan đầu tiên khi tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nhóm được tiêm chủng giảm nhanh so với nhóm không được tiêm chủng.

Hơn 15 triệu người ở Anh đã tiêm liều vắc xin Covid-19 đầu tiên. Có một số dấu hiệu ban đầu cho thấy vắc xin có thể đã ảnh hưởng tới số trường hợp tử vong ở những người trên 80 tuổi.

Tuy nhiên, dữ liệu về các ca nhiễm bệnh và phải nhập viện chưa rõ ràng.

Việc tách tác dụng của vắc xin với giãn cách xã hội gặp nhiều khó khăn. Bởi vậy, Chính phủ Anh sẽ xem xét một số dữ liệu khác trước khi quyết định nới lỏng các hạn chế.

Số lượng người cao tuổi ở Anh tử vong vì Covid-19 giảm rõ rệt

Các dữ liệu nói lên điều gì?

Kênh BBC đã đưa ra phân tích dựa trên các dữ liệu của Anh cho thấy vắc xin đang bắt đầu đẩy con số xuống.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 ở nhóm được tiêm chủng giảm nhanh hơn so với nhóm không được tiêm chủng. Trung bình, số người trên 80 tuổi tử vong giảm 53% trong khoảng thời gian từ 28/1 đến 11/2, so với 44% ở những người dưới 80 tuổi.

Tuần này, Giáo sư Chris Whitty, Cố vấn y tế của Vương quốc Anh, cho biết: “Các thông tin mới cho thấy vắc xin có một số tác dụng. Nhưng tôi nghĩ còn quá sớm để đưa ra thông báo. Chúng tôi hy vọng sẽ có một số bằng chứng đủ mạnh để công bố trong vài tuần tới".

Nhưng khảo sát không cho thấy tác dụng vắc xin mạnh mẽ trong các chỉ số khác.

Tỷ lệ nhập viện của những người trên 85 tuổi giảm 45% từ ngày 30/1 đến ngày 13/2, so với 42% ở những người dưới 85 tuổi.

Số ca nhiễm ở người lớn tuổi cũng giảm nhanh hơn một chút so với các nhóm tuổi khác. Từ ngày 28/1 đến ngày 11/2, các ca trên 80 tuổi đã giảm 52% so với 47% ở nhóm dưới 80 tuổi.

Bài học từ Israel

Số ca nhập viện ở nhóm trên 60 tuổi ở Israel giảm nhanh trong khi nhóm dưới 60 tuổi tăng nhẹ

Khi Anh bắt đầu nhìn ra tác dụng của vắc xin, dữ liệu từ Israel cho thấy điều này là hiển nhiên.

Israel là nước đầu tiên trên thế giới thấy hiệu quả rõ rệt của chương trình tiêm chủng. Tuy nhiên, họ phải tốn vài tuần và tiêm chủng cho một lượng lớn dân số.

Giáo sư Eran Segal, Viện Khoa học Weizmann là người đang phân tích dữ liệu cho Bộ Y tế Israel. Ông Segal cho biết, nước này đã phải tiêm phòng cho 80% những người trên 60 tuổi trước khi thấy tác động của vắc xin đến dịch Covid-19.

Đã có những dấu hiệu rõ ràng về việc vắc xin thực sự giúp giảm số ca mắc bệnh.

Tỷ lệ nhập viện và tử vong giảm nhiều nhất là ở những người trên 60 tuổi, đối tượng được tiêm vắc xin trước. Vào thời điểm đó, số người dưới 60 tuổi nhập viện vẫn tăng.

Như vậy, sự khác biệt giữa 2 nhóm đối tượng đã rất rõ ràng.

“Tất nhiên, đó không phải là phép màu. Đó là khoa học. Thật tuyệt vời, chúng tôi nghĩ đó là khoảnh khắc kỳ diệu”, Giáo sư Segal chia sẻ.

Ở Anh, việc giãn cách xã hội đã giảm số người vào viện ở mọi lứa tuổi. Bởi vậy, khó để xác nhận yếu tố này liên quan tới vắc xin.

Các cố vấn cấp cao của chính phủ nói rằng rất khó để tự tin về hiệu quả của việc tiêm chủng nếu chỉ nhìn vào xu hướng ở các nhóm người lớn.

Thủ tướng Boris Johnson cho biết: "Mặc dù chương trình tiêm chủng đang diễn ra tốt đẹp, chúng tôi vẫn chưa có đủ dữ liệu về hiệu quả chính xác của vắc xin trong việc giảm sự lây lan của Covid-19".

Nhưng bằng cách liên kết hồ sơ vắc xin với thông tin ở bệnh viện, các nhà khoa học có thể xác định liệu những người đã được tiêm vắc xin có ít khả năng bị nhiễm bệnh hay không.

An Yên (Theo BBC)

