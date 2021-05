Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (Mỹ) cho rằng Covid-19 đã gây ra gần 6,9 triệu ca tử vong, cao hơn nhiều so với con số 3,25 triệu được công bố.

Phân tích mới của Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe (IHME) của Đại học Washington (Mỹ) cho rằng, số người chết do căn bệnh Covid-19 cao hơn nhiều thống kê.

Theo đó, đại dịch Covid-19 đã gây ra gần 6,9 triệu ca tử vong trên khắp thế giới, cao gấp đôi so với con số được ghi nhận chính thức.

Ngay cả Mỹ cũng có thể không thống kê chính xác về số người tử vong do Covid-19. Ảnh: Nbcnews

Nhiều trường hợp tử vong không được báo cáo vì hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận những ca bệnh xảy ra trong bệnh viện hoặc đã được xét nghiệm khẳng định.

Theo số liệu của Đại học Johns Hopkins, ước tính có hơn 155 triệu ca Covid-19 trên toàn thế giới với ít nhất 3,25 triệu người tử vong.

IHME là tổ chức nghiên cứu độc lập, cung cấp số liệu so sánh về các vấn đề sức khỏe của thế giới. Trước đây, Chính phủ Mỹ đã trích dẫn các dữ liệu của đơn vị này.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 được báo cáo có liên quan chặt chẽ đến quy mô xét nghiệm ở mỗi quốc gia.

Christopher Murray, Giám đốc IHME, nhận định: “Nếu bạn không kiểm tra kỹ lưỡng, rất có thể bạn sẽ bỏ sót ca tử vong do Covid-19”.

IHME ước tính tổng số người chết do Covid-19 bằng cách so sánh số ca tử vong do tất cả các nguyên nhân trước và trong đại dịch.

Tại Mỹ, phân tích ước tính hơn 900.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Trong khi đó, số liệu chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ tuần trước thống kê có 575.000 người tử vong do căn bệnh này.

Báo cáo chỉ bao gồm các ca tử vong do virus SARS-CoV-2 trực tiếp gây ra, không tính những người chết do đại dịch làm gián đoạn hệ thống chăm sóc sức khỏe và cộng đồng.

Ông Murray nói: “Nhiều quốc gia đã rất nỗ lực để thống kê số người chết vì dịch. Phân tích của chúng tôi cho thấy sự khó khăn khi theo dõi chính xác tác động của một căn bệnh truyền nhiễm mới và đang lây lan nhanh chóng”.

Trong khi đó, Ấn Độ ngày 7/5 thông báo có hơn 400.000 ca bệnh mới, trong khi số người chết vì virus này đã tăng lên mức 4.000 ca.

Tổng số ca Covid-19 của quốc gia Nam Á đã vượt qua 21 triệu người. Dữ liệu của bộ Y tế cho thấy số ca tử vong vì bệnh này là hơn 238.000 người.

Tuy nhiên, các cuộc phỏng vấn từ các bác sĩ và trưởng làng, những người có liên quan đến việc thống kê số người chết vì đại dịch, cho thấy số người chết thực tế có thể cao hơn so với con số chính thức.

