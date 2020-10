Sở Y tế Sơn La kết luận, bé gái 2 tháng tuổi tử vong do sốc phản vệ, không liên quan đến chất lượng vắc xin.

Ngày 15/10, Sở Y tế tỉnh Sơn La cho biết, ngay sau khi ghi nhận 1 bệnh nhi tử vong sau tiêm vắc xin 5 trong 1, Sở đã thành lập Hội đồng tư vấn chuyên môn để đánh giá, tìm nguyên nhân. Hội đồng có sự tham gia của chuyên gia Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La.

Sau khi xem xét kĩ, Hội đồng kết luận, trẻ tử vong do phản vệ cấp độ 4 không hồi phục với vắc xin 5 trong 1 DPT-VGB-Hib (ComBE Five), không liên quan đến chất lượng vắc xin kém hay do thực hành tiêm chủng sai quy chuẩn.

Bé gái 8 tháng tuổi con của anh Lò Văn N. ở phường Chiềng An, TP. Sơn La là một trong 5 trẻ phải nhập viện sau khi tiêm vắc xin 5 trong 1 buổi sáng ngày 12/10. Ảnh. T.Hạnh

Trong 5 trẻ nhập viện sau đó, có 2 trường hợp sốc phản vệ mức độ 3 với vắc xin và hiện đã được điều trị ổn định.

Trước đó vào sáng 12/10, nhiều trạm y tế tại Sơn La tổ chức tiêm chủng mở rộng cho trẻ. Bé H., 2 tháng tuổi ở xã Chiềng Xôm, TP.Sơn La tiêm chủng lúc 9h50 cùng ngày.

Sau khi về nhà 3 tiếng, bé có biểu hiện tím tái, khó thở, được đưa tới trạm y tế cấp cấp cứu theo phác đồ sốc phản vệ rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La nhưng 16h cùng ngày, bé đã không qua khỏi.

Ngoài ra, trong hơn 1 ngày sau đó có thêm 5 trẻ có dấu hiệu bất thường sau tiêm, trong đó 2 trẻ bị sốc phản vệ mức độ 3, 2 trẻ bị sốt cao, nôn.

Văn phòng Tiêm chủng mở rộng Quốc gia cho biết, lô vắc xin 5 trong 1 tiêm cho trẻ tại Sơn La cũng được tiêm tại nhiều tỉnh thành khác nhưng không phát hiện bất thường.

Trong 3 tháng đầu năm nay, các cơ sở tiêm chủng ghi nhận 17 trường hợp tai biến nặng sau tiêm chủng mở rộng, trong đó có 6 ca tử vong.

Thúy Hạnh