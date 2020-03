- Đồng loạt bác sĩ ở nhiều nước trên thế giới chia sẻ thông điệp: “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi”.

Kể từ khi bùng phát vào tháng 12/2019 đến nay, Covid-19 đã trở thành đại dịch trên toàn thế giới khi lan ra 179 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến hơn 245.000 người mắc, hơn 10.000 người tử vong.

Hiện châu Âu và Mỹ đang là tâm dịch của cả thế giới khi số ca mắc mới mỗi ngày tăng thêm hơn 5.000 ca. Số tử vong tại Italy đã lên tới hơn 3.400 người, vượt cả Trung Quốc.

Do số lượng bệnh nhân nhập viện quá lớn, bác sĩ khắp thế giới đang bị quá tải, làm việc 24/7, không có thời gian để nghỉ, để ăn, thậm chí đi vệ sinh cũng phải nhịn. Trung Quốc từng có hơn 3.000 nhân viên y tế tử vong do nhiễm Covid-19, đây là bài học kinh nghiệm đau đớn cho nhiều quốc gia.

Để hạn chế lây nhiễm Covid-19, hầu hết các quốc gia đã khuyến cáo người dân nên ở nhà, tránh đến những nơi đông người. Và để kêu gọi người dân cùng chung tay với ngành y tế, các y bác sĩ khắp thế giới đã cùng nhau chia sẻ thông điệp: “We stay at work for you. Please stay at home for us" - “Chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi”.

Trên các mạng xã hội, hagtag staysafestayhome đang được chia sẻ chóng mặt. Tại Việt Nam, các bác sĩ tại BV Nhi Đồng TP.HCM, BV dã chiến số 2 Quảng Ninh cũng đã nhanh chóng lan toả thông điệp này và nhận được sử ủng hộ, khích lệ rất lớn từ người dân.

Hình ảnh các bác sĩ tại BV Nhi đồng TP.HCM

Hình ảnh các bác sĩ tại BV số 2 Quảng Ninh

Thông điệp của các y, bác sĩ làm tại NHS của Vương Quốc Anh

Bác sĩ nhiều nước trên thế giới khuyên người dân hãy ở nhà để tránh lây lan Covid-19, giảm áp lực cho các nhân viên y tế

