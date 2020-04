Beko Việt Nam tặng nhiều thiết bị điện tử gia dụng, góp phần nâng cao cơ sở vật chất và đời sống của đội ngũ cán bộ y tế ở tiền tuyến chống dịch Covid-19 và người cách ly tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Đại diện Beko trao tặng các phần quà đến các y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Ông Ngô Ngọc Quang Minh - Phó Giám đốc Bệnh viện Dã chiến Củ Chi chia sẻ: “Chúng tôi bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn Beko Việt Nam đã gửi tặng phần quà có ý nghĩa lớn hơn cả giá trị vật chất cho Bệnh viện.

Việc trang bị các thiết bị điện tử gia dụng rất hữu ích ngay lúc này, không chỉ góp phần hoàn thiện cơ sở vật chất, chăm sóc đời sống cho đội ngũ cán bộ y tế, người bệnh, mà còn giúp mọi người bảo quản và sử dụng tốt các nguồn thực phẩm được cung cấp, đồng thời là nguồn động viên để chúng tôi an tâm điều trị và phòng chống dịch bệnh.

Dù tình hình kiểm soát dịch Covid-19 hiện nay khá khả quan, nhưng cả xã hội đều không chủ quan. Dự kiến Bệnh viện sẽ duy trì hoạt động đến cuối năm 2020. Với những trang thiết bị được trao tặng, chúng tôi sẽ lắp đặt và sử dụng hiệu quả nhất trong công tác đẩy lùi dịch bệnh”.

Những phần quà được trao chính là các thiết bị điện tử gia dụng, góp sức nâng cao đời sống vật chất của những người trong khu cách ly thêm phần tiện lợi.

Những nỗ lực đóng góp đẩy lùi dịch bệnh trên cũng là một phần trong chiến dịch toàn cầu “Best team in the world” (Tạm dịch: Tự hào hành động cùng những anh hùng thầm lặng) của tập đoàn Beko, với mục tiêu được là cánh tay trái đắc lực của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế đang ngày đêm quên thân mình đối mặt với dịch bệnh ở tuyến đầu của Tổ quốc.

Với hỗ trợ vững chắc về các sản phẩm điện tử gia dụng thiết yếu, Beko hi vọng các chiến sĩ thầm lặng có thể bớt đi nỗi lo về bảo quản thực phẩm, chất lượng thức ăn cũng như đảm bảo nguồn dinh dưỡng cho các những con người đang chiến đấu thầm lặng trên thế giới. Chỉ trong vòng nửa đầu tháng 4/2020, hơn 5.000 sản phẩm điện gia dụng đã được tập đoàn trao cho hơn 420 bệnh viện tại gần 20 quốc gia trên thế giới bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Romania, Pháp, Tây Ban Nha, Ba Lan, Anh, Đức, Czech, Philippines, Thái Lan… Beko cam kết sẽ không ngừng nỗ lực là cộng sự đắc lực với nhiều sản phẩm được đóng góp hơn trong hiện tại và tương lai không xa.

Cũng trong một phần nhỏ của chiến dịch “Best team in the world”, thông điệp “Hãy ở nhà” liên tục được Beko lan tỏa không ngừng nghỉ đến người tiêu dùng, thông qua các hoạt động trực tuyến được đính kèm hashtag #StayHome # LikeAPro ((Tạm dịch: Hãy ở nhà như một chuyên gia) được nhiều người trên thế giới hưởng ứng. Với các thiết bị gia dụng chuẩn châu Âu, người dùng có thể an tâm cuộc sống tiện lợi, thú vị khi ở nhà.

Trước đó, Beko đã có một sự phối hợp với CLB Barcelona và UNICEF triển khai chiến dịch “Eat Like A Pro” (Tạm dịch: Ăn uống chuẩn chuyên gia) trên thế giới nhằm khuyến khích người dùng tạo thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh để nâng cao chất lượng cuộc sống ngày một tốt hơn.

Thu Hằng