Theo một nghiên cứu mới được công bố, tỷ lệ tử vong vì Covid-19 vẫn đang thấp hơn so với tính toán, nhưng đã vượt xa cúm mùa.

Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet In Disious Disaches. Ước tính, khoảng 0,66% số người mắc Covid-19 sẽ không qua khỏi. Con số thật sự vẫn đang thấp hơn mức trên, tuy nhiên vẫn cao hơn nhiều so với 0,1% số người chết vì Cúm mùa hàng năm.

Đầu tháng 3, tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng: “Nếu chỉ dựa vào toán học thống kê, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 2%”.

Ông cũng nhấn mạnh rằng con số trên có thể thấp hơn. Nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ, các ca bệnh được báo cáo thường ở mức độ nặng. Nếu bệnh nhân vào viện với biểu hiện lâm sàng không rõ ràng, không sốt, không ho, không khó thở, họ có thể được cho về. Những trường hợp đó sẽ gây sai số trong quá trình tính toán.

Nói cách khác, có rất nhiều người dương tính với Covid-19 nhưng ở mức độ nhẹ và không được xét nghiệm. Có bao nhiêu người trong số họ sẽ tử vong ngoài viện và không được y học thống kê?

nCoV (màu tím) bám dày đặc trên tế bào bệnh nhân Covid-19 ở Mỹ

Tỷ lệ tử vong còn phụ thuộc vào độ tuổi với khoảng 7,8% số người ở tuổi 80 đổ lên có nguy cơ tử vong khi nhiễm bệnh, trong khi tỉ lệ tử vọng lại cực kỳ hiếm ở trẻ dưới 9 tuổi.

Đối với nhóm tuổi trung niên từ 30-40 tuổi, con số tử vong không bao giờ cao hơn 0,16%. Điều đó có nghĩa, cứ 1000 người nhiễm bệnh mới có 1-2 người chết.

“Những người từ 50 tuổi đổ lên thường có thái độ không ngại phải tới viện, nhưng độ tuổi dưới 50 thì ngược lại. Điều đó đã làm ảnh hưởng đến giá trị của con số thống kê”, Ông Azra Ghani, giáo sư tại Imperial College London, tác giả của nghiên cứu cho hay.

Các nhà nghiên cứu không chỉ lấy số liệu trong nước, họ xem xét cả các báo cáo từ Trung Quốc và 3.711 người trên du thuyền Diamond Princess. Điều các nhà khoa học lo ngại nhất là quá trình hồi phục rất dài ở bệnh nhân Covid-19.

“Mọi người càng mất nhiều thời gian để khỏe lại thì càng làm tăng thêm gánh nặng cho nền y tế quốc gia. Nhiều người đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn nằm tại viện trong nhiều tuần sau đó”, Giáo sư cho hay.

Thời gian trung bình từ khi xuất hiện triệu chứng đến khi xuất viện là 25 ngày. Ở những người gục ngã trước Covid-19, tình trạng tử vong sẽ xảy ra khoảng 18 ngày sau triệu chứng đầu tiên.

Ông Ruan, người không tham gia nghiên cứu, cũng lưu ý rằng tỷ lệ tử vong là thấp ở người trẻ tuổi. Tuy nhiên, ông cũng khuyên mọi người không được chủ quan. “Bất kỳ sự so sánh nào giữa Covid-19 và Cúm mùa đều là khập khiễng. Covid-19 nguy hiểm hơn rất nhiều”, ông Ruan nói.

