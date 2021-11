Lạc tiếng, khản giọng và ho kéo dài, bệnh nhân 71 tuổi đi khám phát hiện ung thư hạ họng giai đoạn cuối.

Thấy có dấu hiệu sút cân nhanh, khản tiếng và ho kèm đau nhiều suốt 2 tháng, ông Nguyễn Công H. (71 tuổi, Bắc Ninh) mới đến Bệnh viện K khám.

Người thân của ông H. chia sẻ, trong 2 tháng, ông H. sút 5kg, ho nhiều và ngày càng mất tiếng, khó khăn trong giao tiếp, ăn uống, vì dịch nên trì hoàn đi khám. Đến bệnh viện tỉnh, ông được bác sĩ chuyển đến bệnh viện K. Sau khi khám, nội soi và làm một số xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán ông có u ác hạ họng.

Ông H. có u lớn vùng xoang lê phải, lan xuống vùng miệng thực quản, kết quả giải phẫu bệnh ung thư tế bào vẩy, giai đoạn 4 . Vì khối u ngày càng phát triển, nếu không đưa ra quyết định sớm để điều trị, sẽ khiến chất lượng sống của bệnh nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng và sức khỏe sẽ diễn biến xấu hơn.

Cuối tháng 10/2021, sau nhiều buổi hội chẩn liên khoa, toàn bệnh viện về ca bệnh này, các bác sĩ quyết định giải thích, trao đổi với gia đình để thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân.

Ảnh: Bệnh viện K

“Trên nền bệnh nhân tuổi cao, ung thư miệng thực quản và 1/3 trên thực quản, đã tiến tiển lan rộng, chúng tôi xác định đây là ca phẫu thuật khó, nhiều nguy cơ, biến chứng có thể xảy ra như mất máu trong mổ. Bên cạnh đó là khó khăn trong nạo vét hạch và còn một vấn đề cực kỳ quan trọng cần thực hiện đó là tái tạo đường ăn cho bệnh nhân”, TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, Trưởng khoa Ngoại bụng 1, chia sẻ.

Vì vậy ngay từ thời điểm hội chẩn, 2 ekip đã thống nhất phương án, kỹ thuật trong mổ làm sao để can thiệp lấy hoàn toàn khối u để đảm bảo về mặt ung thư học vừa cải thiện được đường ăn cho bệnh nhân về lâu về dài. 2 ekip gồm chuyên khoa tiêu hóa do TS.BS Phạm Văn Bình, Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện K, Trưởng ekip; chuyên khoa Tai mũi họng do ThS.BS CKII Nguyễn Tiến Hùng, Trưởng khoa Ngoại tai mũi họng, Trưởng ekip đã thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 10 tiếng cho bệnh nhân.

Ca phẫu thuật được thực hiện gồm 2 bước. Đầu tiên, các bác sĩ tiến hành cắt thanh quản hạ họng toàn phần, 3cm trên của thực quản PLOT, nạo vét hạch cho bệnh nhân.

Sau khi ekip tai mũi họng thực hiện xong bước 1, ekip chuyên khoa tiêu hóa cũng tiến hành dùng đoạn hỗng tràng nối họng và thực quản để tái tạo đường ăn cho bệnh nhân.

Đây là kỹ thuật khó và tiên tiến trong phẫu thuật ung thư miệng thực quản và 1/3 trên thực quản. Trước đây, các ca mổ ung thư 1/3 trên thực quản và miệng thực quản gặp khó khăn trong vấn đề nạo vét hạch cổ các nhóm IV, V và việc tái tạo vẫn được thực hiện bằng kỹ thuật ống dạ dày (Gastric Pull up).

Tuy nhiên, sự kết hợp với 2 chuyên khoa Tiêu hóa - Tai mũi họng đã đảm bảo thực hiện thành công, nạo vét hạch cổ và tái tạo bằng vạt hỗng tràng, phương pháp này có nhiều ưu điểm hơn như tỷ lệ liền của vạt cao, hậu phẫu nhẹ nhàng hơn, tốt hơn rất nhiều so với phẫu thuật ống dạ dày.

Hiện tại sau 10 ngày, ông H. hoàn toàn tỉnh táo, đi lại bình thường miệng nối liền tốt, ăn uống qua đường xông.

Ngọc Trang