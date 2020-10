Phụ nữ có thai phù hợp nhất từ 20-30 tuổi Các nghiên cứu khoa học cho thấy, số lượng nang noãn trong buồng trứng cao nhất là lúc thai nhi nữ còn nằm trong bụng mẹ, lúc khoảng 3-4 tháng tuổi thai. Sau đó, số lượng nang noãn này chỉ có thể giảm đi, không tăng thêm được. Lúc sinh ra, 2 buồng trứng của bé gái còn khoảng 1 triệu nang noãn và liên tục giảm dần do nang noãn tự thoái hóa. Khi nữ giới dậy thì (khoảng 13 tuổi), buồng trứng có thể bắt đầu rụng trứng (phóng noãn). Mỗi tháng, ước tính có khoảng trên 500 nang noãn đi ra khỏi kho chứa noãn để tiếp tục phát triển, để cuối cùng có 1 nang noãn trưởng thành và rụng trứng. Bên cạnh đó, rất nhiều nang noãn khác vẫn tiếp tục thoái hóa. Do đó, số nang noãn trong buồng trứng cứ giảm dần theo tuổi. Đồng thời, khi càng lớn tuổi thì chất lượng nang noãn cũng giảm dần do tuổi thọ của nang noãn tăng theo tuổi của người phụ nữ. Noãn để lâu quá cũng hư hao theo thời gian. Cho đến thời điểm mãn kinh thì 2 buồng trứng còn trên dưới 1.000 nang noãn. Nhưng những nang noãn này chất lượng quá kém, không còn sử dụng được nữa. “Vì đặc điểm của buồng trứng phụ nữ tự nhiên là như vậy, nên tuổi có thai phù hợp nhất của phụ nữ là 20-30 tuổi. Có thai dễ và ít sẩy thai hay thai lưu.Sau 35 tuổi, đa số phụ nữ khó có thai và khi có thai hay bị trục trặc. Sau 40 tuổi thì càng khó hơn và sau 45 tuổi thì hiếm có phụ nữ có thai và giữ được thai. Cho đến khoảng gần 50 tuổi thì phụ nữ bắt đầu mãn kinh”, bác sĩ Tường phân tích.