Bạn sẽ vẫn mệt mỏi, đau đầu nếu nằm trên giường suốt 8 tiếng nhưng trằn trọc, tỉnh dậy lúc 3h sáng.

Giấc ngủ là điều quý giá với sức khỏe của con người, nhiều nghiên cứu cho thấy, ngủ 7-8 tiếng mỗi đêm sẽ giúp cho não của bạn hoạt động tốt. Thiếu ngủ, bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn tới những tác động xấu lên thể chất của bạn.

Một phần ba số người được khảo sát không có giấc ngủ ngon. Không ít người thường xuyên tỉnh dậy giữa đêm. Dưới đây là lý do và cách để giải quyết vấn đề này.

Bạn cần ngủ bao lâu?

Ảnh minh họa: Help Guide

Theo quan điểm thông thường, người lớn cần trung bình 8 tiếng để ngủ mỗi đêm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý đó là 8 tiếng ngủ ngon giấc, liền mạch chứ không phải 8 tiếng nằm trên giường trằn trọc.

Một số người sẽ cần ngủ nhiều hơn, số khác cần ít hơn. Bởi vậy, bạn cần tìm ra cơ chế phù hợp với mình.

Nếu bạn thấy mệt mỏi khi tỉnh dậy, bạn cần xem xét lại thời gian ngủ của mình. Thiếu ngủ có thể dẫn tới mệt mỏi, dễ cáu giận và mất tập trung.

Lâu dài, bạn có thể rơi vào các tình trạng sức khỏe tệ hại hơn như béo phì, đau tim, huyết áp cao, tiểu đường.

Đặc biệt, nếu bạn thường tỉnh dậy giữa đêm và mở mắt vào lúc 3h, đây là một vấn đề đáng lo ngại.

Tại sao bạn tỉnh dậy lúc 3h sáng?

Nếu bạn ngủ chưa đủ, chỉ có cách duy nhất để giải quyết là ngủ thêm. “Nếu bạn mất ngủ hàng tháng, bạn cần vài tuần để phục hồi lại”, đại diện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh cho hay.

Theo đó, bạn có thể bắt đầu cải thiện tình hình vào cuối tuần bằng cách ngủ thêm 1-2 tiếng mỗi đêm. Bạn hãy đi ngủ ngay khi thấy mệt và tỉnh dậy một cách tự nhiên vào sáng hôm sau (không sử dụng chuông báo thức).

Các cách giúp bạn ngủ ngon

1. Vận động nhiều hơn

Ảnh minh họa: Webmd

Nếu bạn không ngủ được một giấc trọn vẹn, có thể bạn chưa vận động đủ. Hãy cố gắng tham gia tập luyện thể thao hoặc ít nhất đi 10.000 bước mỗi ngày.

Mỗi tuần, bạn nên tập luyện khoảng 150 phút cường độ trung bình một tuần hoặc 75 phút cường độ cao.

2. Bỏ điện thoại xuống

Ảnh minh họa: Thrive Global

Bạn nên tránh xa điện thoại, laptop, máy tính bảng ít nhất nửa tiếng trước khi ngủ. “Ánh sáng xanh cản trở việc sản sinh melatonin (hormone kích thích ngủ ngon). Ngoài ra, nội dung bạn đọc trước đó sẽ khiến cho não không được nghỉ ngơi”, Hội đồng Giấc ngủ Anh cho hay.

3. Ăn ít đường

Ảnh minh họa: Adityabirlacapital

Ăn quá nhiều đường thường xuyên có thể khiến bạn tỉnh giấc lúc 2-3h sáng. Lý do, khi bạn ngủ, đường huyết giảm xuống so với bình thường sẽ khiến cơ thể bạn bất an. Ngoài ra, giảm đường tinh luyện cũng có lợi cho sức khỏe.

4. Kiểm tra sức khỏe tinh thần

Ảnh minh họa: Lorreto

Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, đương nhiên, giấc ngủ của bạn sẽ bị ảnh hưởng. “Khi bạn trằn trọc vì lo lắng cho ngày mai, hãy thu xếp thời gian để lên kế hoạch cho hôm sau. Điều đó sẽ giúp tâm trí bạn được thư giãn”, đại diện Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh gợi ý.

5. Mua chăn gối mới

Ảnh minh họa: Metro

Bạn nên mua đệm mới sau 7-8 năm sử dụng, chọn loại có chất lượng. Ngoài ra, bạn cần chọn cỡ giường lớn, thoải mái tránh hai người cảm thấy chật chội khi ngủ chung.

An Yên (Theo Express)