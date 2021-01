Sau buổi tiệc với bạn bè, anh H. (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) cảm thấy mệt, khó thở, tức ngực sau đó bất tỉnh và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Ngày 30/1, BS CKII Nguyễn Thái An, Trưởng khoa Hồi sức - Phẫu thuật tim, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa kịp thời cứu sống bệnh nhân L.M.H (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) bị vỡ quai động mạch chủ sau buổi tiệc có sử dụng rượu bia.

Trước đó, sau buổi tiệc với bạn bè, anh H. về ngủ trong phòng riêng tại nhà.

Đến gần sáng, anh H. cảm thấy mệt, khó thở và tức ngực. Anh cố gắng hết sức đẩy tung cửa phòng để ra ngoài cầu cứu. Chỉ đi được một đoạn ngắn ở hành lang, anh H. đã đổ gục xuống và bất tỉnh.

Người nhà phát hiện kịp thời nên đưa anh đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương, sau đó, chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ đoạn quai động mạch chủ và phải mổ khẩn.

Theo bác sĩ Thái An, bệnh nhân có dị tật bẩm sinh là hẹp đoạn eo động mạch chủ. Sau đoạn động mạch bị hẹp, mạch máu bị phình to và căng mỏng ra. Anh H. cũng bị cao huyết áp do dị tật trên.

“Từ trước đến nay không có triệu chứng nên bệnh nhân cũng không rõ bệnh tình của mình. Khi gặp những yếu tố thúc đẩy làm huyết áp tăng lên (rượu, bia), mạch máu của bệnh nhân vốn dĩ đã yếu sẽ bị vỡ ra, chèn ép vào đường thở", bác sĩ Thái An cho biết.

"Điều rất may mắn cho bệnh nhân là lúc nằm ngủ và khó thở, anh đã cố gắng vùng dậy, thoát ra khỏi phòng để cầu cứu. Nếu không được người nhà đưa đến bệnh viện, chắc chắn bệnh nhân đã không thể qua khỏi”, bác sĩ nói thêm.

Sau 4 ngày hậu phẫu, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe, hiện có thể đi đứng, sinh hoạt bình thường và sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Thái An cũng lưu ý, những người ở độ tuổi thanh niên nếu phát hiện bị cao huyết áp thì nên đến bệnh viện để khám.

Khi biết mình bị cao huyết áp, người bệnh cần điều chỉnh cách ăn uống, sinh hoạt cho phù hợp nhằm tránh những biến chứng đe dọa đến mạng sống.

Liên Anh