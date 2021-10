Khi kiểm tra giấy xác nhận, anh C. mới biết mình được tiêm mũi 2 vắc xin Sinopharm. Hiện sức khỏe anh ổn định.

Anh P.T.C., sinh năm 1995, cư trú phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP.HCM. Ngày 9/8, anh tiêm mũi 1 vắc xin AstraZeneca.

Anh C. cho biết, anh đã 2 lần nhận được thông báo đến điểm tiêm THPT Nguyễn Huệ, phường Long Thạnh Mỹ để tiêm mũi 2, nhưng phải đi về vì hết thuốc.

Ngày 3/10, anh đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi 2. Điểm tiêm có dán thông báo sử dụng vắc xin Sinopharm, đơn vị thực hiện chủng ngừa là Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức).

Khi kiểm tra giấy xác nhận, anh C. mới biết mình được tiêm mũi 2 vắc xin Sinopharm. Anh đã quay lại điểm tiêm để phản ánh và được hướng dẫn đến Trạm Y tế phường Long Thạnh Mỹ.

Nhân viên y tế đã hẹn anh C. 4 tuần sau, tiêm lại vắc xin AstraZeneca.

“Tôi đã nhận được lời xin lỗi của trạm y tế và nhân viên y tế tại điểm tiêm. Tôi nghĩ, trong mùa dịch vừa qua, các y bác sĩ đã làm việc vất vả, nên có thể họ bị nhầm”, anh C. nói.

Bác sĩ Lê Thị Thanh Thủy, Trưởng Trạm Y tế Long Thạnh Mỹ cho biết: “Chúng tôi đã dặn anh C. tiếp tục theo dõi sức khỏe trong vòng một tuần sau tiêm. Trong vòng 4 tuần tới, nếu sức khỏe ổn định, anh C. sẽ được địa phương tiêm thêm một mũi vắc xin AstraZeneca”.

Bác sĩ Thủy thông tin, việc tổ chức tiêm vắc xin cho người dân tại trường THPT Nguyễn Huệ do địa phương và Bệnh viện Lê Văn Thịnh kết hợp tổ chức.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, đã ghi nhận việc tiêm nhầm vắc xin trên. Hiện bệnh viện đang rà soát lại sự việc.

PGS. TS. BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Liên Chi Hội Hô hấp TP.HCM cho rằng, vắc xin AstraZeneca và vắc xin Sinopharm không cùng công nghệ sản xuất, việc tiêm trộn hai loại vắc xin này chưa được nghiên cứu và khuyến cáo về mặt khoa học. Khi hai vắc xin có công nghệ sản xuất khác nhau được tiêm trộn sẽ làm cho việc nhận diện của cơ thể khó hơn.

Theo bác sĩ Ngọc, thời gian qua, một số nước Đông Nam Á đã tổ chức tiêm trộn vắc xin Sinopharm và vắc xin AstraZeneca, chưa ghi nhận có vấn đề về sức khỏe. Vì vậy, dù không may bị tiêm trộn, anh C. không nên quá lo lắng. Vấn đề hiện nay anh C. cần làm là theo dõi sức khỏe từ 7 ngày đến một tháng sau tiêm.

Tú Anh

