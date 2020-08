Sáng nay, 5 bệnh nhân Covid-19 điều trị ở BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam và 6 bệnh nhân điều trị ở BV Đa khoa khu vực Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

Theo ông Mai Văn Mười, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, 11 bệnh nhân được xuất viện sáng nay (18/8) đều có kết quả xét nghiệm âm tính ba lần. Sau đó, các bệnh nhân sẽ tiếp tục được cách ly, theo dõi tại nhà.

Sáu bệnh nhân nhận giấy xuất viện tại BV Đa khoa khu vực Quảng Nam

Cụ thể, 5 người được xuất viện tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam gồm: bệnh nhân 433 (xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn), 643 (xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước), 834 (xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc), 773 (phường Cẩm Phô, TP Hội An) và 622 (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn).

Tại BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam có 6 người xuất viện gồm: bệnh nhân 519 (phường Minh An, Hội An), 549 (chùa Bảo Thắng, phường Sơn Phong, TP Hội An), 563 (xã Điện Thọ, Điện Bàn), 564 (Đông Phú, Quế Sơn), 551 (chùa Bảo Thắng) và 616 (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn).

Ông Mai Văn Mười cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có tất cả 95 người mắc Covid-19. Tại BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam có 61 bệnh nhân đang điều trị. Trong đó, 6 người xét nghiệm âm tính một lần, 3 người âm tính hai lần, 2 người âm tính ba lần và 7 người dương tính trở lại sau khi âm tính.

BV Đa khoa Khu vực Quảng Nam đang điều trị 29 bệnh nhân Covid-19. Kết quả xét nghiệm ghi nhận, 7 người âm tính lần một và 6 người âm tính 3 lần.

Trước đó, ngày 13/8, 2 bệnh nhân là 716 và 719 điều trị BV Đa khoa Trung ương Quảng Nam đã khỏi bệnh, xuất viện về nhà.

Lê Bằng

Điều dưỡng ở Đà Nẵng phát hiện dương tính Covid-19 sau 5 lần xét nghiệm Trường hợp đặc biệt nói trên là nữ bệnh nhân N.T.L., 32 tuổi, điều dưỡng khoa Ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng. Chị L. là bệnh nhân Covid số 961 tại Việt Nam, công bố ngày 16/8.