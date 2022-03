Với dân số hơn 600.000 người nhưng đến nay, Quảng Trị đã có gần 30.000 ca Covid-19. Giám đốc Sở Y tế tỉnh vừa lên mạng kêu gọi người dân nâng cao ý thức chống dịch.

Ngày 10/3, hàng loạt người dùng mạng xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị cùng nhau chia sẻ những lời “gan ruột” của ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị.

Ông Đỗ Văn Hùng - Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị.

“Kính thưa bà con!

Như chúng tôi đã từng nói 'chúng ta đang thích ứng nhưng phải an toàn và có điều kiện'. Thực tế chúng ta đang chưa an toàn do một số người rất chủ quan.

Số lượng nhiễm Covid-19 hằng ngày của tỉnh ta đã vượt qua con số 3.500 người/ngày. Số ca nhiễm của tỉnh chạm mốc lịch sử với gần 30.000 ca

Số ca tử vong năm 2021 chỉ 3 ca nhưng hơn 2 tháng đầu năm năm 2022 đã vượt lên 30 ca gồm đủ các lứa tuổi, bệnh nền và cả không có bệnh nền (đặc biệt có cháu 4 tháng tuổi).

Tỷ lệ tử vong đang gia tăng là điều cần cảnh báo. Việc tụ tập đông người, tiệc tùng, đám cưới đám giỗ, hàng quán… mà không hề có biện pháp phòng dịch là mảnh đất màu mỡ cho Covid-19 lan tràn.

Chúng tôi tha thiết kêu gọi người dân hạn chế tập trung đông người, hạn chế số người trong các buổi tiệc, tự phòng bệnh; tuân thủ quy định cách ly đối với F1, F0 để hạn chế lây lan cho cộng đồng và người thân; khai báo y tế đối với các trường hợp, đặc biệt là F0.

Thực hiện 5K, trong đó quan trọng nhất vẫn là đeo khẩu trang đúng loại, đúng cách, đúng thời điểm (khẩu trang vải thông thường không hạn chế được lây lan do Covid-19). Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sát khuẩn là tối cần thiết.

Việc điều trị F0 tại nhà cần tuân thủ hướng dẫn của y tế (đăng trên trang Facebook của Sở Y tế Quảng Trị). Vắc xin vẫn là giải pháp tốt nhất trong đại dịch này.

Mong bà con lưu tâm cùng chúng tôi chặn đà lây lan kinh khủng này, tuyệt đối không xem nhẹ việc mắc Covid-19 vì biến chứng hậu Covid rất nguy hiểm và kéo dài”.

Chỉ sau 2 giờ đồng hồ, lời kêu gọi tha thiết của người đứng đầu ngành y tế Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Rất nhiều người bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của vị tư lệnh ngành Y Quảng Trị.

"Thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất phức tạp, số ca nhiễm tăng chóng mặt theo từng ngày và ý thức của người dân là yếu tố quan trọng để giúp địa phương dập dịch", một cư dân mạng nêu ý kiến.

Nhiều người đánh giá bài viết của Giám đốc Sở Y tế chân thành, tâm huyết, mong bà con thực hiện nghiêm túc 5K, nếu không sẽ "vỡ trận".

"Cần có văn bản quy định cụ thể về tập trung đông người như ma chay, cưới hỏi, liên hoan... vì tâm lý của đại đa số rất chủ quan. Tăng cường hỗ trợ khâu test nhanh ở các trạm y tế, chú ý chất lượng test…”, tài khoản Hoang Tan Trung bình luận.

