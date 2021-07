Chiều 23/7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định, thông tin trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 .

Cụ thể, bệnh nhân 78311 là nam, sinh năm 2000, địa chỉ thường trú tại Cát Tân, Phù Cát, Bình Định, đi từ TP.HCM lúc 17h ngày 20/7 về địa phương lúc 9h ngày 21/7.

Người này được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính; cách ly tại Trung tâm Y tế huyện Phù Cát để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 22/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng y tế test nhanh Covid-19 đối với tài xế điều khiển phương tiện qua địa bàn tỉnh.

Bệnh nhân 78312 là nam, sinh năm 2010, địa chỉ thường trú tại Nhơn Thọ, An Nhơn, Bình Định. Người này sống cùng nhà bệnh nhân 72430 (ghi nhận tại thị xã An Nhơn ngày 21/7) nên thực hiện cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn từ ngày 21/7.

Bệnh nhân được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính và lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 22/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân 78313 là nữ, sinh năm 1982, địa chỉ thường trú tại Bùi Thị Xuân, Quy Nhơn, Bình Định. Người này đi chuyến bay Vietnam Airlines số hiệu VN1394 từ Sân bay Tân Sơn Nhất đến Sân bay Phù Cát hạ cánh lúc 12h50 ngày 21/7. Tại Trạm Y tế địa phương, được làm xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển cách ly tại Phòng khám đa khoa khu vực số 4. Kết quả xét nghiệm RT-PCR ngày 22/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh nhân trên đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng (Cơ sở 1).

Trước đó, vào ngày 21/7, các khu vực, địa điểm nguy cơ lây nhiễm Covid-19 liên quan tới bệnh nhân 72430 đã được khoanh vùng, phun khử khuẩn. Các trường hợp liên quan đến ca bệnh đã được truy vết, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện biện pháp cách ly y tế.

Như vậy, tính đến chiều 23/7, trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận 66 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Tầm soát người về từ vùng có dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, Lâm Hải Giang cho biết, hiện tỉnh đang tích cực thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với diễn biến tình hình trên địa bàn.

Tuy nhiên, trên địa bàn Bình Định hiện có tình trạng lái xe tải đường dài chạy từ vùng dịch về thị xã An Nhơn không khai báo y tế nên gây không ít khó khăn đến công tác quản lý.

Tại huyện Phù Cát (Bình Định) và một số địa phương trong tỉnh xuất hiện tình trạng xe chạy hợp đồng “gom” người tại các tỉnh có dịch Covid-19 đưa về Bình Định rất dễ xảy ra lây lan dịch bệnh.

“Tại huyện Phù Cát đã có xe đưa 7 người về địa phương, trong đó đã có người mắc Covid-19”, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế Bình Định, cho hay.

Theo Sở Y tế Bình Định, nguy cơ lớn nhất hiện nay là tình trạng người từ vùng dịch về tỉnh quá đông, phức tạp. Hàng ngày, lượng người đi xe máy từ TP.HCM về tỉnh rất đông, có trường hợp dương tính SARS-CoV-2.

Mỗi ngày có khoảng 180 người từ TP.HCM về Bình Định bằng máy bay. Hầu như, các chuyến bay này đều có người dương tính với SARS-CoV-2 nên công tác truy vết, xác định các trường hợp liên quan rất phức tạp, khó khăn.

“Do đó, nhiệm vụ trọng tâm trong phòng chống dịch ở tỉnh hiện này là kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch”, ông Hùng nhấn mạnh.

Quỳnh Trang

