Sáng 2/8, Bộ Y tế công bố thêm 4 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh này trên cả nước lên 590 trường hợp.

Trong số 4 ca Covid-19 được công bố sáng nay, có 2 ca liên quan đến Đà Nẵng (gồm 1 người đang trú tại TP. Hồ Chí Minh, 1 người ở Quảng Ngãi và 2 ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Hoà Bình.

Bệnh nhân 587 và bệnh nhân 588 cùng từ Liên bang Nga về Việt Nam ngày 17/7 trên chuyến bay VN5062. Sau khi nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn lúc 5h15', họ được cách ly ngay tại Hoà Bình.

Kết quả xét nghiệm 2 lần đầu của những người này đều âm tính nCoV. Ở lần thứ 3 lấy mẫu bệnh phẩm, kết quả từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ngày 1/8 cho thấy cả 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình.

Bệnh nhân 589 là nam, 42 tuổi, ở TP. Hồ Chí Minh, đã đi du lịch Đà Nẵng (Nam Hội An và quận Thanh Khê). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đã lấy mẫu xét nghiệm trường hợp này, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân 590 là nam, 40 tuổi, ở Quảng Ngãi, tiếp xúc gần bệnh nhân 517 (bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng). Qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi đã cách ly tập trung người này và lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang. Ngày 1/8, người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại cơ sở 2 Bình Sơn - Dung Quất, Quảng Ngãi.

Như vậy, đến sáng 2/8, Việt Nam đã ghi nhận 590 ca Covid-19. Tính riêng từ ngày 25/7 tới nay, nước ta đã phát hiện thêm 177 ca mắc mới, trong đó tới 144 ca được xác định có liên quan đến Đà Nẵng.

Cả nước hiện đã điều trị khỏi cho 373 trường hợp trong tổng số ca mắc. Những bệnh nhân chưa được công bố khỏi bệnh có 8 người đã âm tính nCoV từ 2 lần trở lên, 6 ca có lần âm tính đầu tiên.

Trong 2 ngày 3/7 và 1/8, Việt Nam ghi nhận 3 bệnh nhân Covid-19 tử vong. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân 428, nam, 70 tuổi, ở tại Phường Minh An, TP. Hội An, Quảng Nam. Nguyên nhân tử vong được xác định là nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân có bệnh lý nền tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy tim, suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng: suy hô hấp do suy tim và Covid-19.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân 437, nam, 61 tuổi, trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, ngừng tuần hoàn hô hấp trên bệnh nhân viêm phổi, suy thận mạn đang chạy thận định kỳ có bệnh kèm tăng huyết áp, gout, mắc Covid-19.

Trường hợp thứ 3 là bệnh nhân 499, nữ, 68 tuổi ở Đà Nẵng. Nguyên nhân tử vong do mắc bệnh máu ác tính giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, viêm phổi nặng và mắc Covid-19.

