Sáng 7/7, Việt Nam công bố thêm 5 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số trường hợp tử vong trên cả nước lên 102 trường hợp.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết có 4 trong số 5 ca tử vong không có bệnh lý nền.

Ca số 98 là bệnh nhân 10096, nữ, 67 tuổi, địa chỉ ở Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, đái tháo đường 1 năm.

Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính ngày 3/6, điều trị tại Bệnh viện Phổi Bắc Giang, từng thở máy, can thiệp ECMO.

Ngày 13/6, bệnh nhân được chuyển Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do sốc nhiễm trùng, nhiễm nấm huyết, viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy thận trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Do tình trạng quá nặng, bệnh nhân tử vong lúc 23h40 ngày 5/7 do sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, nhồi máu cơ tim, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp.

Ca số 99 là bệnh nhân 13183, nam, 49 tuổi, địa chỉ ở huyện Nhà Bè, TP.HCM, không có tiền sử bệnh lý.

Ngày 19/6, bệnh nhân có kết quả dương tính, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, khi đó đã viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển.

Bệnh nhân tử vong lúc 8h35 ngày 2/7 do viêm phổi do SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch, sốc nhiễm khuẩn, tổn thương thận cấp.

Ca số 100 là bệnh nhân 12411, nam, 62 tuổi, địa chỉ ở Quận 1, TP.HCM, tiền sử đái tháo đường type 2.

Bệnh nhân có kết quả dương tính ngày 19/6, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Khi vào viện được chẩn đón viêm đường hô hấp cấp do nhiễm SARS-CoV-2.

Chiều 30/6, bệnh nhân tử vong. Nguyên nhân do viêm phổi do nhiễm SARS-CoV-2 mức độ nguy kịch biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn.

Ca số 101 là bệnh nhân 13709, nữ, 63 tuổi, địa chỉ ở huyện Củ Chi, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý.

Bệnh nhân nhập viện ngày 24/6, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch do viêm phổi do SARS-CoV-2, biến chứng suy hô hấp tiến triển.

Sáng 1/7, bệnh nhân tử vong do viêm phổi mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển.

Ca số 102 là bệnh nhân 14812, nam 56 tuổi, địa chỉ ở Quận 4, TP.HCM, chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý.

Bệnh nhân vào viện ngày 25/6, điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trong tình trạng viêm phổi do SARS-CoV-2.

Ngày 29/6, bệnh nhân tử vong do viêm phổi mức độ nguy kịch, biến chứng suy hô hấp cấp tiến triển, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, hội chứng vành cấp.

Như vậy đến sáng 7/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 102 trường hợp mắc Covid-19 tử vong. Riêng từ ngày 27/4 đến nay đã ghi nhận 67 ca tử vong.

Thúy Hạnh

