Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai, Nghệ An khai trương kịp thời phục vụ nhu cầu tiêm chủng của người dân trước thềm Tết Nguyên đán.

Ngày 26/1/2022, Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai, Nghệ An. Đây là trung tâm tiêm chủng VNVC thứ 2 tại Nghệ An (sau Trung tâm VNVC TP. Vinh) thuộc mạng lưới Hệ thống tiêm chủng Trẻ em và Người lớn VNVC gồm 59 trung tâm trên khắp cả nước. VNVC Hoàng Mai tọa lạc tại khối 5, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An.

Ông Trần Mai Tú - Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai cho biết, trong buổi sáng khai trương, trung tâm đón hàng trăm lượt khách gồm trẻ em và người lớn đến tiêm ngừa vắc xin 6 trong 1, Rotavirus, cúm mùa; vắc xin thủy đậu; đặc biệt là các loại vắc xin có khả năng tăng cường “miễn dịch chéo” giảm nguy cơ đồng nhiễm cùng Covid-19 như vắc xin ho gà - bạch hầu - uốn ván, vắc xin phòng viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn.

VNVC Hoàng Mai cung cấp đầy đủ vắc xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em và người lớn

Lỡ lịch tiêm, lỡ cơ hội được bảo vệ suốt đời bằng vắc xin

Nhiều người dân ở Hoàng Mai cho biết dịch Covid-19 kéo dài đã khiến nhiều gia đình bỏ lỡ lịch tiêm các loại vắc xin như 5 trong 1, 6 trong 1, sởi - quai bị - rubella, cúm. Trong khi đó, đây là những vắc xin quan trọng, gần như không thể thiếu để phòng các bệnh như viêm não, viêm màng não, viêm phổi, viêm gan… Một số vắc xin chỉ có thể đạt hiệu quả miễn dịch ở độ tuổi nhất định. Bỏ lỡ lịch tiêm khiến trẻ không còn cơ hội được phòng bệnh suốt đời.

Chị Trần Thị Tú, 32 tuổi, thị xã Hoàng Mai nói: “Cháu nhà tôi 1 tuổi nhưng vẫn chưa tiêm mũi vắc xin nào do phải tránh dịch Covid-19. VNVC Hoàng Mai khai trương thật mừng quá. Không chỉ tôi mà nhiều gia đình không còn phải đôn đáo tìm vắc xin nữa. Sáng nay, cả nhà tôi cùng đi tiêm vắc xin, còn được rất nhiều quà tặng, giảm giá nữa, cả nhà ai cũng phấn khởi".

Trước đây, Nghệ An từng ghi nhận 2 bệnh dịch nguy hiểm là bạch hầu và viêm màng não, bùng phát chỉ cách nhau vài tháng trong năm 2021. Theo các chuyên gia bệnh truyền nhiễm, điều này báo động khoảng trống miễn dịch trong cộng đồng do người dân lãng quên vắc xin trong nhiều năm.

Ông Trần Mai Tú, Giám đốc Trung tâm tiêm chủng VNVC Hoàng Mai cho biết khai trương ngay giáp Tết là nỗ lực của VNVC để kịp thời cung cấp đầy đủ các loại vắc xin phòng gần 50 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người dân.

Đặc biệt VNVC Hoàng Mai cung cấp các loại vắc xin đang tạo “cơn sốt”, được nhiều gia đình tìm kiếm hiện nay như vắc xin 5 trong 1 Pentaxim, 6 trong 1 Infanrix Hexa/Hexaxim; vắc xin ngừa cúm tứ giá thế hệ mới nhất; vắc xin phòng viêm phổi và các bệnh do phế cầu khuẩn (Prevenar 13); vắc xin viêm gan B; viêm não Nhật Bản; vắc xin ho gà - bạch hầu - uốn ván; vắc xin Gardasil ngừa ung thư cổ tử cung và các bệnh do virus HPV… Mỗi khách hàng được cấp một mã số định danh giúp dễ dàng lưu thông tin và tra cứu lịch sử tiêm chủng, theo dõi lịch sử tiêm, được nhắc lịch tiêm tự động và miễn phí…

VNVC Hoàng Mai ra đời với mục tiêu mang vắc xin về sớm hơn, gần hơn cho người dân Nghệ An

Vắc xin chất lượng, dịch vụ cao cấp, nhiều ưu đãi dịp khai trương

Sự xuất hiện của biến chủng Omicron tại Việt Nam cho thấy nguy cơ đồng mắc nhiều bệnh truyền nhiễm với Covid-19 là rất cao. Điều này sẽ gây suy yếu hệ miễn dịch, xuất hiện những biến chứng nguy hiểm tàn phá hệ hô hấp, thần kinh, tim mạch… dẫn đến tử vong nhanh chóng. Vì thế, vắc xin được khuyến cáo là biện pháp đơn giản nhưng hữu hiệu để tránh diễn tiến xấu hơn khi đồng mắc các bệnh truyền nhiễm với Covid-19.

VNVC Hoàng Mai ra đời với mục tiêu mang vắc xin về sớm, gần hơn cho người dân Nghệ An - địa phương có dân số đông, đời sống kinh tế văn hóa cao và địa bàn rộng lớn; giúp người dân tiêm vắc xin đầy đủ, tăng cường đề kháng trước nhiều bệnh truyền nhiễm, nguy cơ đồng nhiễm cùng Covid-19.

VNVC là đơn vị y tế tiên phong tại Việt Nam thực hiện chính sách Gói vắc xin trả góp không lãi suất trong 6 tháng.

Ngay trong ngày khai trương, hàng trăm gói vắc xin và vắc xin lẻ được đặt mua thành công. Người dân quan tâm nhất đến chương trình trả góp gói vắc xin không lãi suất trong 6 tháng, gói vắc xin cho trẻ em, trẻ chuẩn bị đi học; gói vắc xin cho phụ nữ chuẩn bị mang thai; các loại vắc xin phòng bệnh hô hấp, phòng nguy cơ đồng nhiễm cùng Covid-19…

Nhân dịp khai trương, từ 26/1 - 28/2/2022, VNVC Hoàng Mai ưu đãi 5% khi mua gói vắc xin, nhiều phần quà như quạt nhựa, túi giữ nhiệt, balo cùng nhiều chương trình ưu đãi giá hấp dẫn khác.

Ngọc Minh