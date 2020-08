Tối 2/8, Bộ Y tế phát đi thông khẩn số 22 tìm người dân từng đến khách sạn tại Đà Nẵng, Quảng Nam; quán cà phê, homestay tại Huế, quán ăn tại Đà Nẵng và hành khách trên 2 chuyến bay.

Theo đó, tất cả người dân thuộc diện sau cần liên lạc ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.

- Những người có mặt tại quán Nhúng Ớt (số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, TP. Đà Nẵng) chiều tối 18/7.

- Những người có mặt tại khách sạn Mercure Danang French Village (Bà Nà Hills, Tp. Đà Nẵng) từ ngày 19-20/7.

- Người có mặt tại khách sạn A Little Luxury Hội An (số 9 Phan Bội Châu, Hội An, Quảng Nam) từ ngày 20-21/7.

- Người có mặt tại Homestay Huế villa (27 Lê Trung Đình, Phường Thuận Lộc, TP. Huế, Thừa Thiên - Huế) từ ngày 23-24/7.

- Người có mặt tại quán cà phê Mắt Biếc (67 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế) tối 23/7.

- Những hành khách trên chuyến bay số hiệu VN115 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột ngày 25/7.

- Hành khách trên chuyến bay VN119 từ Đà Nẵng đi TP. HCM ngày 25.7

Cách cài đặt Bluezone giúp cảnh báo người nghi nhiễm Covid-19 Bộ TT&TT và Bộ Y tế vừa thống nhất triển khai trên phạm vi toàn quốc ứng dụng Bluezone để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ứng dụng giúp cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp xúc với những người bị nhiễm Covid-19.

Để nhận được các cảnh báo từ Bluezone, việc đầu tiên cần làm là tải về và cài đặt ứng dụng này.

Link tải Bluezone trên Android

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mic.bluezone

Link tải Bluezone trên iOS

https://apps.apple.com/vn/app/bluezone/id1508062685

Sau khi cài đặt, người dùng cần cấp quyền cho ứng dụng Bluezone truy cập vào bộ nhớ và kết nối Bluetooth để nhận được cảnh báo từ ứng dụng.

PV