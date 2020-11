Sau nửa tháng, bạn có khả năng giảm được 10 kg với chế độ ăn có trứng mỗi ngày. Tuy nhiên, bạn có thể tăng cân nhanh chóng trở lại sau thời gian ăn kiêng.

Chế độ ăn kiêng trứng luộc là gì?

Ngày nay, nhiều người tìm kiếm một phương pháp giảm cân hiệu quả trong thời gian ngắn. Có rất nhiều kế hoạch ăn kiêng có thể giúp họ. Tuy nhiên, bất kỳ điều chỉnh nào trong chế độ dinh dưỡng đều là một bước khá quan trọng và bạn phải lập kế hoạch cẩn thận.

Khi bắt đầu một hình thức ăn uống mới, bạn nên tìm hiểu những rủi ro và lợi ích. Dưới đây là thông tin chi tiết về chế độ ăn kiêng 14 ngày trứng luộc.

Đây là một chế độ ăn kiêng bao gồm nhiều trứng, protein nạc, rau không chứa tinh bột và trái cây ít carb. Chế độ ăn kiêng này ít calorie và ít carb. Người áp dụng kế hoạch có thể giảm đến 11 kg trong vòng 14 ngày.

Bạn có thể tăng tốc độ trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo. Một ưu điểm khác là việc thực hiện dễ làm theo - tất cả các món đều khá đơn giản. Bạn sẽ có ba bữa chính - sáng, trưa, tối, không ăn vặt.

Thực phẩm cần mua

- Trứng

- Protein nạc (thịt nạc, thịt gia cầm bỏ da, cá)

- Các loại rau (ớt chuông, súp lơ, cà chua, rau lá xanh, bí xanh)

- Trái cây ít carb (bưởi, dưa hấu…)

- Một lượng nhỏ chất béo lành mạnh (dầu ô liu, dầu dừa)

- Đồ uống tốt cho sức khỏe (trà, cà phê không đường, nước lọc)

Thực phẩm cần tránh

- Ngũ cốc (mì ống, bánh mì)

- Các loại rau củ có tinh bột (đậu, ngô, khoai tây, khoai lang)

- Trái cây nhiều carb (trái cây khô, dứa, chuối, xoài)

- Thực phẩm đã qua chế biến (thức ăn nhanh, thịt xông khói, khoai tây chiên, đồ ngọt)

- Đồ uống có đường (trà ngọt, cà phê sữa, nước trái cây, soda)

Gợi ý chế độ ăn trong 14 ngày

Tuần 1

Ngày 1: Ăn trái cây có múi và 2 quả trứng luộc vào bữa sáng. Ăn một ít thịt gà luộc và 1 cốc sữa chua cho bữa trưa. Ăn 1 bát salad rau và một ít thịt gà luộc vào bữa tối.

Ngày 2: Ăn trái cây có múi và 2 quả trứng luộc vào bữa sáng. Thưởng thức 1 quả bưởi và cá nướng cho bữa trưa. Salad rau, 1 quả cam và 1 quả trứng luộc sẽ là bữa tối của bạn.

Ngày 3: Ăn trái cây có múi và 2 quả trứng luộc vào bữa sáng. Bạn có thể chọn các loại trái cây có múi khác nhau để thực đơn đa dạng hơn. Ăn 1 lát bánh mì, 1 quả cà chua và phô mai ít béo vào bữa trưa. Ăn salad rau và thịt gà vào bữa tối.

Ngày 4: Bắt đầu ngày mới với trái cây có múi và 2 quả trứng luộc. Chọn trái cây ít carb cho bữa trưa và ăn 2 quả trứng luộc vào bữa tối.

Ngày 5: Ăn 2 quả trứng luộc chín và 1 trái cây họ cam quýt vào bữa sáng. Ăn cá nướng và salad rau cho bữa trưa. Rau củ hấp và 2 quả trứng luộc sẽ là một bữa tối hoàn hảo.

Ngày 6: Bắt đầu ngày mới với trái cây có múi và 2 quả trứng luộc. Ăn trái cây ít carb vào bữa trưa và gà với salad rau cho bữa tối.

Ngày 7: 2 quả trứng luộc và nửa quả bưởi sẽ là bữa sáng của bạn. Ăn thịt gà và rau hấp vào bữa trưa và thịt bò nướng cùng một quả cam vào bữa tối.

Tuần 2

Ngày 1: Ăn 2 quả trứng luộc vào bữa sáng và một ít thịt gà với salad rau cho bữa trưa. Ăn 2 quả trứng luộc, 1 quả cam và salad rau vào bữa tối.

Ngày 2: Bắt đầu ngày mới với trái cây ít carb và 2 quả trứng luộc. Món gà nướng và salad rau củ sẽ là bữa trưa của bạn. Ăn một ít cá nướng với salad rau cho bữa tối.

Ngày 3: Ăn 2 quả trứng luộc và trái cây ít carb vào bữa sáng của bạn. Salad và gà nướng hoặc luộc sẽ là bữa trưa của bạn. Ăn salad rau, 1 quả trứng luộc và 1 quả cam vào bữa tối.

Ngày 4: Hãy bắt đầu ngày mới với 1 trái cây và 2 quả trứng luộc chín. Bữa ăn thứ hai của bạn sẽ bao gồm rau hấp, phô mai ít béo và 1 quả trứng luộc. Salad rau và một ít gà hấp sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho bữa tối.

Ngày 5: Ăn 2 quả trứng luộc và trái cây họ cam quýt vào bữa sáng, salad cá ngừ vào bữa trưa, gà nướng với salad rau cho bữa tối.

Ngày 6: Ăn 2 quả trứng vào bữa sáng, gà nướng và salad rau vào bữa trưa, thưởng thức một số trái cây tươi ít carb cho bữa tối.

Ngày 7: Bắt đầu ngày với 2 quả trứng luộc. Ăn rau hấp và gà nướng cho bữa trưa, salad cá ngừ sẽ là bữa tối của bạn.

Lợi ích

Các bữa ăn bao gồm nhiều loại thực phẩm lành mạnh như trái cây tươi, rau, trứng và protein nạc chứa chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất hỗ trợ hoạt động của cơ thể.

Thực đơn cũng loại trừ các thực phẩm có hàm lượng calorie cao, nhiều carb, đồ ngọt và thực phẩm chế biến sẵn cũng như đồ uống không lành mạnh. Những loại thực phẩm như vậy có thể làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim và béo phì. Đồ uống có đường không lành mạnh góp phần làm tăng huyết áp, kháng insulin, viêm nhiễm…

Những người ủng hộ kế hoạch dinh dưỡng này cho biết có một số lợi ích sức khỏe khác như tóc, móng tay và xương chắc khỏe hơn, thị lực được cải thiện, kiểm soát lượng đường trong máu.

Trứng, cơ sở của chế độ ăn kiêng, giúp tăng cường cơ bắp; hỗ trợ sức khỏe não bộ và hệ thống miễn dịch; giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Chúng cũng có thể cung cấp cho bạn mức năng lượng cao và có tác dụng tốt với làn da của bạn.

Chất xơ trong trái cây và rau duy trì sức khỏe ruột, kiểm soát lượng đường trong máu và giúp đạt được cân nặng hợp lý.

Hình thức ăn uống trên là chế độ ăn kiêng ít calorie giúp bạn giảm cân. Tuy nhiên, khi quay trở lại lịch ăn uống bình thường, bạn có thể tăng cân lại như cũ.

Ảnh minh họa: Eatthis

Nhược điểm

Dù bao gồm các loại thực phẩm lành mạnh và giàu chất dinh dưỡng, chế độ ăn này vẫn có các điểm hạn chế. Các loại thực phẩm khá nghèo nàn, khó áp dụng một thời gian dài.

Một nhược điểm khác là số lượng thực phẩm ít có thể dẫn đến thiếu hụt chất dinh dưỡng, nếu bạn tuân theo chế độ ăn kiêng lâu hơn khuyến nghị. Lượng calorie như trên có thể quá thấp đối với một số người.

Việc nạp năng lượng cho cơ thể trong thời gian dài có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như giảm mật độ xương và mức năng lượng thấp. Các tác dụng phụ như rối loạn kinh nguyệt đối với phụ nữ và hệ miễn dịch suy yếu cũng có thể xảy ra.

Bởi vậy, nếu muốn tiếp tục duy trì chế độ ăn như trên, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Bạn cũng cần uống nhiều nước để kiềm chế cơn đói.

Làm gì để giảm cân an toàn?

Hãy nhớ rằng bạn phải cung cấp cho cơ thể tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết để khỏe mạnh. Nếu bạn muốn đạt được kết quả giảm cân lâu dài, bạn phải thực hiện một số điều chỉnh về lối sống. Bạn nên tập thể dục hàng ngày và duy trì kế hoạch ăn uống cân bằng. Những phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tất nhiên, mỗi người có trọng lượng, độ tuổi, mức độ hoạt động và tần suất tập thể dục khác nhau. Những yếu tố này ảnh hưởng đến lượng calorie bạn nên tiêu thụ và đốt cháy, cũng như mức độ nạp vào cơ thể mà bạn nên có.

Đối với chế độ ăn uống, hãy đảm bảo bạn ăn đủ trái cây và rau quả, protein lành mạnh (thịt nạc, cá, các loại đậu, hạt). Đừng quên các thực phẩm giàu canxi như sữa không béo và ít béo.

An Yên (Theo Better Me)