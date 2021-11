Bộ Y tế đã tiếp nhận 1.910 tủ lạnh bảo quản vắc xin phòng Covid-19 cùng hơn 5 triệu vật tư tiêm chủng do Chính phủ Australia hỗ trợ.

Chiều nay, 9/11, tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Bộ Y tế đã tiếp nhận 1.910 tủ lạnh bảo quản vắc xin, 5 triệu bơm kim tiêm và 50.000 hộp an toàn trong khuôn khổ dự án do Chính phủ Australia phối hợp với UNICEF hỗ trợ cho công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại Việt Nam.

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế, cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ, nhân dân Australia và UNICEF. Trong đại dịch Covid-19, Chính phủ Australia đã không ngừng nỗ lực triển khai các cam kết cung ứng vắc xin Covid-19, hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế cho Việt Nam thông qua thỏa thuận với UNICEF và Sáng kiến tiếp cận vắc xin và an ninh y tế.

Ông Nguyễn Thanh Long cũng gửi lời cảm ơn Chính phủ Australia khi đã cam kết hỗ trợ Việt Nam 5,2 triệu liều vắc xin phòng Covid-19.

Tủ lạnh bảo quản vắc xin do Australia trao tặng

“Trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực hết sức để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19, sự hỗ trợ này có ý nghĩa to lớn, là nguồn động viên tinh thần và vật chất đối với Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

Bộ Y tế cam kết sẽ phân bổ số vắc xin, vật tư y tế này tới các đơn vị và địa phương phòng, chống dịch căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả.

“Thiết bị dây chuyền lạnh đảm bảo vắc xin được bảo quản và phân phối an toàn. Sự đóng góp quan trọng này giúp tăng cường hệ thống tiêm chủng đến tận cấp xã - đảm bảo rằng người dân ngay cả ở những vùng xa xôi hẻo lánh đều được sử dụng vắc xin an toàn, bao gồm cả vắc xin phòng Covid-19. Đảm bảo công bằng trong tiêm chủng là cách chắc chắn nhất để thoát khỏi đại dịch và chấm dứt các trường hợp tử vong có thể phòng ngừa được. Không ai được an toàn cho đến khi tất cả mọi người đều an toàn”, Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam cho biết.

Bà Rana Flowers cũng nói thêm, UNICEF rất vui mừng được chung tay với Chính phủ Australia hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực của hệ thống y tế và tiêm chủng để phân phối vắc xin phòng Covid-19 một cách hiệu quả và công bằng.

Chương trình hợp tác giữa Chính phủ Australia - UNICEF bắt đầu triển khai từ tháng 4/2021, nhằm hỗ trợ Việt Nam nhiều lĩnh vực quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.

Cùng với việc hỗ trợ trang bị thiết bị dây chuyền lạnh và vật tư tiêm chủng, chương trình hợp tác hỗ trợ tập huấn nâng cao nâng lực cho nhân viên y tế, triển khai chiến dịch tiêm chủng tại các địa bàn miền núi vùng sâu vùng xa của Việt Nam, truyền thông vận động người dân tham gia tiêm chủng an toàn.

Chính phủ Australia cam kết hỗ trợ Việt Nam tổng cộng 5,2 triệu liều vắc xin phòng Covid-19, bao gồm: 1,5 triệu liều vắc-xin AstraZeneca do Australia sản xuất đã về tới Việt Nam trong những tháng qua và 3,7 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 thông qua thỏa thuận mua sắm của Chính phủ Australia với UNICEF.

