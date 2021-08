Dấu mộc JNKA là tiêu chuẩn “vàng” mà bất cứ sản phẩm hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ chứa nattokinase nào cũng mong đạt được. Ba thực phẩm bảo vệ sức khỏe của Dược Hậu Giang đã có chứng nhận này.

Vượt qua 4 tiêu chí khắt khe để đạt chứng nhận JNKA

Nhận thức rõ tầm quan trọng của nattokinase trong việc làm tan cục máu đông, Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) đã được cấp phép thành lập vào năm 2003 với sứ mệnh quảng bá về nattokinase, cung cấp những cơ sở khoa học xác thực và chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn của các sản phẩm chứa nattokinase trên toàn thế giới.

Theo đó, để đạt chứng nhận dấu mộc JNKA, các sản phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa nattokinase phải vượt qua được 4 tiêu chí khắt khe.

Đầu tiên phải kể đến việc natto phải được lên men bằng vi khuẩn Bacillus Subtilis. Có nhiều loại khuẩn lên men được natto, song chỉ có Bacillus Subtilis mới được Hiệp hội JNKA chấp nhận. Lý do là vì chỉ có loại khuẩn này mới sản sinh ra enym nattokinase và chúng được phép dùng trong dược phẩm từ năm 1968. Đậu nành được lên men cũng là loại ​​đậu nành không biến đổi gen, tuân thủ quy chuẩn cGMP.

Bên cạnh đó, JNKA khuyến cáo nên bổ sung 50g natto mỗi ngày, tương đương với 2.000FU nattokinase. Bởi vậy, tiêu chuẩn tiếp theo là hàm lượng hoạt chất nattokinase phải đạt trên 2.000FU mỗi ngày để phát huy tác dụng hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ.

Hoạt chất nattokinase phải được dùng đơn vị đo lường FU. Cụ thể, FU là viết tắt của đơn vị sợi tơ máu (fibrin unit), dùng để định lượng khả năng phân giải fibrin của một enzym nattokinase trong cục máu đông.

Ngoài ra, sản phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa nattokinase cũng phải được chứng minh an toàn bởi quá trình lên men natto có thể tạo ra vitamin K2 làm đông máu, purine trong natto cũng chống chỉ định cho người bệnh Gout, isoflavone trong đậu nành cũng ảnh hưởng đến nội tiết tố. Do đó, sản phẩm an toàn cần phải loại bỏ cả 3 thành phần trên.

Tại Việt Nam, chỉ có NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice đạt chứng nhận JNKA.

Đáp ứng được tất cả những tiêu chí đó, đến nay tại Việt Nam, chỉ duy nhất Dược Hậu Giang là thành viên của JNKA và hiện có 3 sản phẩm chứa hoạt chất nattokinase là NattoEnzym, NattoEnzym 1000 và NattoEnzym Red Rice đạt chứng nhận JNKA. Năm 2021 là dấu mốc kỷ niệm tròn 10 năm liên tiếp NattoEnzym do Dược Hậu Giang sản xuất đạt được chứng nhận JNKA.

Tinh hoa của hoạt chất “vàng” nattokinase

Natto là mỹ thực Nhật Bản có tuổi đời hơn 1200 năm, được người dân sử dụng trong những bữa ăn hàng ngày. Natto được làm từ đậu tương luộc chín được lên men với khuẩn Bacillus Subtulis ở môi trường 40 độ C trong 14 đến 18 tiếng để thành hạt đậu màu nâu, có sợi tơ nhớt, độ bám dính cao và rất giàu axit glutamic.

TS. Hiroyuki Sumi, một nhà nghiên cứu người Nhật Bản là người đầu tiên phát hiện ra nattokinase vào năm 1980 khi đang là một nhà nghiên cứu tại ĐH Chicago. Sau khi thử nghiệm hơn 173 loại thực phẩm tự nhiên, TS. Sumi đã phát hiện ra "sợi tơ" dính trong Natto chứa một loại enzyme thuộc nhóm serin protease, chứa khoảng 275 loại amino axit có trọng lượng phân tử khoảng 28.000, có khả năng phân hủy sợi fibrin và vitamin K2 từ đó có tác dụng trong việc hỗ trợ ngăn ngừa hình thành cục máu đông.

Natto là món ăn truyền thống hàng ngàn năm của người Nhật.

Do đó, từ lâu rất nhiều người đã tin dùng sản phẩm bảo vệ sức khoẻ có chứa nattokinase được chứng nhận đảm bảo nguồn gốc để hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ do cục máu đông. Đặc biệt khi một số nhà khoa học cho rằng biến chứng đông máu thường rất nghiêm trọng với người nhiễm Covid-19 thì các thông tin về cục máu đông và cách phòng ngừa cục máu đông càng được quan tâm.

Cụ thể, GS. Alex Spyropoulos - Viện nghiên cứu y học Feinstein (New York) nhận định Covid-19 là căn bệnh gây đông máu nhiều nhất. PGS. Margaret Pisani, đến từ Đại học Yale (Mỹ) cũng đã nghiên cứu và nhận định đông máu là nguyên nhân hàng đầu khiến người bệnh Covid-19 bị kiệt sức nhanh chóng và gây mất oxy trong máu nghiêm trọng, dẫn đến tử vong.

Để phòng ngừa sự hình thành cục máu đông, BS. Vũ Trí Thanh - Phó Trưởng cơ sở 2 - Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM khuyên chúng ta nên tập thể dục thường xuyên, duy trì mức độ cholesterol ở ngưỡng an toàn, ngưng sử dụng các chất kích thích như rượu, bia. Bên cạnh đó, nên sử dụng bổ sung những thực phẩm hỗ trợ làm tan cục máu đông, hỗ trợ giảm nguy cơ tắc nghẽn mạch máu có chứa nattokinase.

Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (Japan NattoKinase Association - JNKA) là tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về enzym nattokinase hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ. Tổ chức này chứng nhận chất lượng cũng như độ an toàn cho các sản phẩm nattokinase trên toàn thế giới, nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Dấu mộc "JNKA" trên bao bì là cách nhận diện các sản phẩm chất lượng và phân biệt thật giả trên thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tại Việt Nam, công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là thành viên duy nhất của JNKA. Dược Hậu Giang nhập khẩu nguồn nattokinase độc quyền từ nhà sản xuất JBSL (Phòng Thí nghiệm Khoa học Sinh học Nhật Bản) về Việt Nam cho ra đời các thực phẩm bảo vệ sức khỏe NattoEnzym, NattoEnzym 1000, NattoEnzym Red Rice. Năm 2021 đánh dấu chặng đường 10 năm NattoEnzym nhận được chứng nhận JNKA. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Doãn Phong