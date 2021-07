Tối 5/7, Việt Nam công bố thêm 527 ca Covid-19 nâng tổng số ca mắc trong nước của ngày lên kỷ lục với 1.089 bệnh nhân.

Bộ Y tế cho biết, trong 527 ca mắc Covid-19 mới có 514 ca trong nước, ghi nhận tại TP.HCM (270), Bình Dương (114), Đồng Tháp (62), Tiền Giang (11), Phú Yên (11), Khánh Hòa (10), Đồng Nai (8 ), An Giang (6), Bình Phước (4), Bà Rịa – Vũng Tàu (4), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Bắc Giang (3), Quảng Ngãi (2), Bắc Ninh (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 482 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

TP.HCM thêm 270 ca, gồm các bệnh nhân 20744-21013, trong đó 248 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 22 ca đang điều tra dịch tễ.

Số ca mắc tại TP.HCM đã lên tới 6.675 ca.

Bình Dương ghi nhận 114 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 20630-20743, trong đó 110 liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một; 4 ca đang điều tra dịch tễ.

Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 766 bệnh nhân.

Đồng Tháp phát hiện 62 trường hợp, gồm các bệnh nhân 20568-20629, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Số ca mắc tại Đồng Tháp lên 226.

Phú Yên thêm 11 bệnh nhân Covid-19 có mã số 20514, 20521-20525, 20527-20529, 20532, 20549, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

Phú Yên Hiện đã ghi nhận 146 ca Covid-19

Tiền Giang có 11 ca, gồm các bệnh nhân 20557-20567, trong đó 8 ca liên quan đến Cảng cá Mỹ Tho; 2 ca liên quan đến Ngân hàng tại Mỹ Tho; 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP.HCM.

Khánh Hoà thêm 10 ca bệnh, gồm 21022-21024, 21027, 21030-21035, là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân 17725 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 3-4/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Nai thêm 8 ca Covid-19, gồm các bệnh nhân 21014-21021, là các trường hợp F1 trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa.

An Giang có 6 trường hợp, gồm các bệnh nhân 20513, 20515, 21025-21026, 21028-21029, là các trường hợp F1 đã được cách ly.

Bình Phước phát hiện 4 bệnh nhân có mã 20512, 20526, 20550-20551, trong đó 2 ca liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền – TP.HCM; 2 ca đang điều tra dịch tễ. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Bà Rịa - Vũng Tàu thêm 4 ca, gồm các bệnh nhân 20552-20555, trong đó 2 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM. Kết quả xét nghiệm ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bình Định ghi nhận 3 trường hợp Covid-19, gồm các bệnh nhân 20509-20511, đang điều tra dịch tễ. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn.

Tây Ninh thêm 3 ca, gồm các bệnh nhân 20519-20520, 20530, trong đó 2 ca có tiền sử đi về từ TP.HCM; 1 ca là F1 đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm lần ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tây Ninh.

Bắc Giang có 3 ca bệnh có mã 20533, 20536, 20542, là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực được phong tỏa. Hiện các bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, tỉnh Bắc Giang.

Quảng Ngãi thêm 2 bệnh nhân 20517-20518, là các trường hợp trong khu vực đã được phong tỏa.

Nghệ An ghi nhận 1 bệnh nhân 20516 là nữ, 69 tuổi, địa chỉ tại phường Vinh Tân, tỉnh Nghệ An; đang điều tra dịch tễ.

Bắc Ninh có bệnh nhân 20531 là nam, 49 tuổi, địa chỉ tại phường Tiền An, TP. Bắc Ninh, là F1 của bệnh nhân 19954, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Lâm Đồng thêm bệnh nhân 20534 là nam, 56 tuổi, địa chỉ tại huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng; là F1 của ca bệnh 17951, đã được cách ly từ trước.

13 ca Covid-19 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Trà Vinh (12), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), cụ thể:

Trà Vinh cách ly 12 ca, gồm các bệnh nhân 20535, 20537-20541, 20543-20548. Ngày 20/6, các bệnh nhân từ Indonesia nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ 2703 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1, tỉnh Trà Vinh.

Bà Rịa - Vũng Tàu cách ly bệnh nhân 20556, nam, 38 tuổi, chuyên gia quốc tịch Kazakhstan. Ngày 3/7 từ Quatar nhập cảnh Việt Nam tại Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 4/7 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tính đến 19h ngày 5/7, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 21.035 bệnh nhân, trong đó có 19.164 ca ghi nhận trong nước.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 17.594 ca, trong đó có 5.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

14 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Phú Thọ, Hà Nam, Nam Định, Quảng Nam.

Riêng ngày 5/7, cả nước ghi nhận 1.102 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.089 ca ghi nhận trong nước. Đây là số ca mắc trong ngày kỷ lục từ trước đến nay, vượt qua mốc 914 ca của ngày 3/7.

1.089 ca trong nước được ghi nhận tại TP.HCM (641), Đồng Tháp (165), Bình Dương (131), Phú Yên (40), Khánh Hòa (18), Long An (15), An Giang (12), Tiền Giang (11), Hưng Yên (9), Đồng Nai (9), Bắc Giang (7), Bắc Ninh (4), Quảng Ngãi (4), Bình Phước (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Vĩnh Long (3), Bình Định (3), Tây Ninh (3), Hà Tĩnh (2), Lạng Sơn (1), Sóc Trăng (1), Nghệ An (1), Lâm Đồng (1); trong đó 974 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Trong ngày hôm nay có thêm 203 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 8.022 bệnh nhân. Số ca tử vong là 90 trường hợp.

Thúy Hạnh

Đồng Tháp phát hiện thêm 76 ca dương tính nCoV Trưa 5/7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Đồng Tháp cho biết, từ 6h sáng đến 12h trưa cùng ngày, tỉnh ghi nhận 76 trường hợp dương tính nCoV.