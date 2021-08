Chiều 6/8, Việt Nam ghi nhận thêm 4.315 ca Covid-19, trong đó riêng TP.HCM có gần 1.500 ca, nâng tổng số mắc cả nước lên trên 193.000.

Bộ Y tế cho biết, trong số 4.315 ca nhiễm mới có 4 ca nhập cảnh và 4.311 ca ghi nhận trong nước.

Trong đó TP.HCM (1.497), Bình Dương (847), Long An (573), Đồng Nai (347), Khánh Hòa (269), Hà Nội (115), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Đồng Tháp (88), Bình Thuận (66), Đà Nẵng (61), Bến Tre (52), Trà Vinh (28), Ninh Thuận (25), Nghệ An (21), Đắk Lắk (17), Phú Yên (16), Hậu Giang (12), Quảng Nam (11), Gia Lai (10), Lào Cai (9), Thái Bình (8 ), Hà Tĩnh (8 ), Ninh Bình (8 ), Thanh Hóa (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (3), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Giang (1), 663 ca trong cộng đồng.

Tính trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 8.324 ca nhiễm mới, trong đó 04 ca nhập cảnh và 8.320 ca ghi nhận trong nước. Tính riêng ca trong nước tăng 1.081 ca so với hôm qua và có 1.486 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Cả ngày hôm nay, TP.HCM có 4.060 ca, tăng 174 trường hợp so với hôm qua; Bình Dương ghi nhận 1.169, tăng 347 bệnh nhân so với hôm qua.

Các tỉnh Long An (859), Đồng Nai (554), Khánh Hòa (269), Tiền Giang (253), Đồng Tháp (141), Đà Nẵng (138), Hà Nội (116), Tây Ninh (102), Cần Thơ (94), Bình Thuận (66), Vĩnh Long (63), Trà Vinh (62), Bến Tre (52), An Giang (47), Phú Yên (43), Ninh Thuận (25), Gia Lai (24), Nghệ An (21), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Đắk Lắk (17), Hà Tĩnh (13), Hậu Giang (12), Lào Cai (11), Quảng Nam (11), Thanh Hóa (9), Thái Bình (8 ), Ninh Bình (8 ), Hải Dương (5), Bình Phước (5), Quảng Ngãi (5), Đắk Nông (4), Lâm Đồng (4), Quảng Bình (3), Bạc Liêu (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Vĩnh Phúc (2), Thừa Thiên Huế (2), Hà Giang (1).

Như vậy đến nay Việt Nam đã ghi nhận 193.381 ca nhiễm trong đó có 2.338 ca nhập cảnh và 191.043 ca mắc trong nước.

Riêng từ 27/4 đến nay, cả nước ghi nhận 189.473 ca, trong đó có 59.558 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Hiện chỉ có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới là Quảng Ninh và Bắc Kạn.

Về tình hình điều trị, hôm nay có thêm 4.292 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 62.332 ca. Hiện vẫn còn khoảng 128.000 bệnh nhân đang điều trị, trong số này còn trên 530 bệnh nhân trong tình trạng nặng và nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, cả nước thực hiện thêm 140.376 xét nghiệm cho 393.599 lượt người, nâng tổng số xét nghiệm làm từ 24/7 đến nay là trên 6,8 triệu mẫu cho trên 19 triệu lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, cả nước đã tiêm được 8.061.116 liều, trong đó hơn 820.000 người tiêm đủ 2 mũi.

Trong ngày hôm nay, Bộ Y tế đã ban hành 2 văn bản yêu cầu các địa phương đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận vắc xin và tiêm chủng. Đơn vị nào tiêm chậm hoặc không nhận vắc xin thì số vắc xin còn lại sẽ chuyển đơn vị khác, đồng thời xem xét không phân bổ trong các đợt tiếp theo.

Công bố thêm 296 ca tử vong

Chiều 6/8, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo 296 ca tử vong, số thứ tự từ 2.721-3.016) tại 17 tỉnh, thành phố/

TP.HCM từ ngày 5-6/8: 219 ca

Long An từ ngày 3-6/8: 20 ca

Đồng Nai từ ngày 1-5/8: 14 ca

Bến Tre ngày 6/8: 7 ca

Vĩnh Long ngày 6/8: 7 ca

Cần Thơ ngày 6/8: 5 ca

Tây Ninh ngày 6/8: 5 ca

Tiền Giang ngày 6/8: 4 ca

Hà Nội từ ngày 3-5/8: 4 ca

Khánh Hoà ngày 6/8:3 ca

Sóc Trăng ngày 6/8:2 ca

Đà Nẵng ngày 6/8:1 ca

Bình Dương ngày 6/8:1 ca

Bắc Ninh ngày 6/8: 1 ca

Trà Vinh ngày 6/8: 1 ca

Bình Thuận ngày 6/8: 1 ca

Hà Tĩnh ngày 6/8: 1 ca

Với 3.016 trường hợp tử vong, hiện tỉ lệ tử vong tại nước ta là 1,56%.

Thúy Hạnh

