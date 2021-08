Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận thêm 5.025 ca Covid-19, nâng tổng số mắc trong ngày lên mốc 9.667 trường hợp.

Chiều 12/8, Việt Nam ghi nhận 5.025 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 5.014 ca ghi nhận trong nước.

Trong đó Bình Dương (2.117), TP.HCM (1.523), Đồng Nai (646), Đồng Tháp (123), Cần Thơ (104), Đà Nẵng (78), Hà Nội (76), Trà Vinh (66), Khánh Hòa (42), Phú Yên (31), Bình Thuận (31), Ninh Thuận (24), Lâm Đồng (22), Sóc Trăng (20), Bến Tre (19), Quảng Ngãi (16), Đắk Lắk (15), Gia Lai (9), Hậu Giang (8 ), Hà Tĩnh (7), Đắk Nông (6), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Kon Tum (1), Lào Cai (1), Ninh Bình (1), Hải Dương (1). Trong số này 970 ca trong cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên trong vòng 12 tiếng, số ca mắc tại Bình Dương vượt TP.HCM.

Tính cả ngày 12/8, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 9.667 ca nhiễm mới, trong đó 14 ca nhập cảnh và 9.653 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (3.841), Bình Dương (3.028), Đồng Nai (1.071), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (172), Đồng Tháp (132), Cần Thơ (128), Trà Vinh (91), Tây Ninh (79), Hà Nội (78), Đà Nẵng (78), Phú Yên (46), Bến Tre (34), Bình Thuận (31), Đắk Lắk (30), Ninh Thuận (24), Kiên Giang (23), Lâm Đồng (22), Thừa Thiên Huế (20), Sóc Trăng (20), Bình Định (20), Quảng Ngãi (16), An Giang (16), Nghệ An (14), Hậu Giang (14), Gia Lai (9), Hà Tĩnh (8 ), Thanh Hóa (6), Thái Bình (6), Đắk Nông (6), Bình Phước (6), Quảng Bình (5), Bạc Liêu (3), Quảng Nam (2), Nam Định (2), Ninh Bình (1), Lào Cai (1), Kon Tum (1), Hưng Yên (1), Hải Dương (1), Cà Mau (1), trong đó có 2.226 ca trong cộng đồng.

Với số lượng 9.653 ca trong nước, hôm nay là ngày có số mắc cao thứ 2 từ trước đến nay, sau kỷ lục 9.864 ca hôm 8/8.

Tại Việt Nam, tính tổng từ đầu 2020 đến nay đã ghi nhận 246.568 ca nhiễm trong đó có 2.395 ca nhập cảnh và 244.173 ca nhiễm trong nước.

Riêng đợt dịch từ 27/4, cả nước ghi nhận 242.603 ca, trong đó có 86.371 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước gồm: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

Trong hôm nay có thêm 3.991 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 89.145 ca. Hiện tại còn 499 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực, 21 ca đang phải can thiệp ECMO.

Trong chiều 12/8, Tiểu ban điều trị thông báo thêm 326 ca mắc Covid-19 tử vong, số thứ tự từ 4.488-4.813.

Các bệnh nhân tử vong từ ngày 1-12/8 tại 10 tỉnh, thành phố: TP.HCM (225), Bình Dương (42), Tiền Giang (20 ca từ ngày 10-11/8), Bà Rịa - Vũng Tàu (19 ca từ ngày 1-12/8), Long An (6), Bến Tre (4), Vĩnh Long (4), Đà Nẵng (2), Hà Nội (2), Bình Thuận (2).

Trong 24 giờ qua, cả nước đã thực hiện 154.552 xét nghiệm cho 505.877 lượt người, nâng tổng số mẫu xét nghiệm cả nước lên trên 7,6 triệu cho hơn 21 triệu lượt người.

Hiện Việt Nam đã tiêm được 12.098.821 liều vắc xin, trong đó tiêm 1 mũi là 11.006.121 liều, tiêm mũi 2 là 1.092.700 liều.

