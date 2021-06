Tối nay, Bộ Y tế công bố 115 bệnh nhân Covid-19 do lây nhiễm trong nước và 8 trường hợp nhập cảnh. TP.HCM, Nghệ An, Phú Yên là những địa phương có số ca nhiều nhất.

115 ca Covid-19 trong nước ghi nhận tại TP.HCM (58), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Đà Nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Bắc Giang (5), Bình Dương (5), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Bắc Ninh (1). Cụ thể:

TP.HCM thêm 58 người mắc, gồm các bệnh nhân từ 15218-15275. Trong số này, có 44 trường hợp F1 (đã được cách ly), 10 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, 2 người liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền, 1 ca liên quan chợ Sơn Kỳ và 1 người đang được điều tra dịch tễ. Ngày 25-26/6, các bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An phát hiện 11 ca bệnh, gồm 9 F1 (đã được cách ly) và 2 trường hợp liên quan đến chợ đầu mối Vinh. Nhóm này có mã số từ 15153-15163, xét nghiệm dương tính ngày 26/6.

Phú Yên có 10 ca mới, mã số 15190-15194, 15196-15197, 15212-15214. 7 người trong số này là trường hợp liên quan bệnh nhân 13960, đã được cách ly; 3 ca còn lại đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 của các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đồng Tháp ghi nhận 8 bệnh nhân mới, mã số 15171, 15175, 15177-15178, 15182, 15184, 15186-15187, đều là F1 của ca 14437, đã được cách ly từ trước. Ngày 25/6, những người này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Đà Nẵng thêm 7 trường hợp, gồm 4 F1 (đã cách ly) và 3 ca trong khu vực đã phong tỏa. Nhóm này được công bố mã số từ 15164-15170, xét nghiệm dương tính ngày 25/6.

Quảng Ngãi có 6 ca, gồm các bệnh nhân 15176, 15179-15181, 15183, 15185, đều là F1 của ca 14442, đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25-26/6 phát hiện những người này dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang thêm 5 ca là F1 của bệnh nhân 13001, đã cách ly từ trước. Những người này được công bố mã số 15206-15208, 15210-15211, xét nghiệm dương tính trong các ngày 25-26/6.

Bình Dương ghi nhận 5 bệnh nhân, mã số từ 15198-15202, gồm 4 F1 (đã được cách ly từ trước) và 1 ca liên quan đến Công ty Tico. Ngày 25/6, các bệnh nhân xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính.

Bình Thuận có 2 ca, gồm bệnh nhân 15203 và 15204, đều là F1 của ca 14252, đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 của hai người này dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội phát hiện 2 trường hợp mới, mã số 15205 và 15215 gồm 1 F1 của bệnh nhân 15205 và 1 ca đang trong quá trình điều tra dịch tễ. Ngày 25-26/6, họ có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh thêm 1 ca mắc là bệnh nhân 15209, tiền sử dịch tễ liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, đã cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 26/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

8 trường hợp về từ nước ngoài:

Các bệnh nhân 15172, 15173, 15174, 15217 từ Philippines nhập cảnh cảng Hòn Gai ngày 22/6 trên tàu HKT Venus và được cách ly ngay tại Quảng Ninh. Sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26/6, họ chuyển điều trị tại Bệnh viện số 2 Quảng Ninh.

Hai bệnh nhân 15188 và 15189 nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ngày 24/6, sau đó cách ly tập trung tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/6 của những người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện họ điều trị tại Trung tâm y tế huyện TP. Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bệnh nhân 15195 là nam, 34 tuổi, quê huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 24/6, người đàn ông nhập cảnh Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài và được cách ly ngay tại Tây Ninh. Ngày 24/6, anh có kết quả xét nghiệm lần 1 dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, Tây Ninh.

Bệnh nhân 15216 từ UAE nhập cảnh Việt Nam ngày 26/5 và được cách ly ngay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, người này chuyển cách ly tại nhà ở Hà Nội. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 26/6 phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Đến chiều 26/6, Việt Nam đã ghi nhận 15.275 ca mắc Covid-19 với 13.515 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 11.945 ca bệnh.

Hôm nay, cả nước có tổng số 175 bệnh nhân mới, trong đó 164 người được phát hiện trong nước tại TP.HCM (58), Bắc Giang (16), Hưng Yên (11), Nghệ An (11), Phú Yên (10), Đồng Tháp (8 ), Hà Tĩnh (7), Đà Nẵng (7), Quảng Ngãi (6), Tây Ninh (5), Long An (5), Bắc Ninh (5), Bình Dương (5), Long An (2), Hải Phòng (2), Bình Thuận (2), Hà Nội (2), Thái Bình (1), Cần Thơ (1).

13 tỉnh đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng, gồm Yên Bái, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Vĩnh Phúc, Hải Dương.

12 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Hòa Bình, Nam Định, Phú Thọ, Quảng Nam, Trà Vinh, Bắc Kạn, Gia Lai, An Giang, Kiên Giang, Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Cần Thơ.

Về tình hình điều trị, ngày 26/6, Bộ Y tế công bố khỏi bệnh thêm 188 bệnh nhân Covid-19. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 6.137 người mắc. Những người chưa khỏi bệnh có 152 trường hợp âm tính ba lần liên tiếp, 125 ca đã âm tính lần hai, 370 người âm tính lần đầu. Hiện nước ta có 74 bệnh nhân Covid-19 tử vong.

