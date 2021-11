Ngày 1/11, Việt Nam thêm 5.598 ca Covid-19, trong đó có 3 ca nhập cảnh và 5.595 ca trong nước. Trong ngày, nước ta ghi nhận 52 trường hợp tử vong.

Trong số 5.598 ca Covid-19 tại 49 tỉnh, thành phố có 2.321 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc Covid-19 mới phân bố tại TP.HCM (927), Bình Dương (682), Đồng Nai (657), Kiên Giang (469), Bạc Liêu (382), An Giang (215), Sóc Trăng (194), Bình Thuận (167), Đắk Lắk (164), Tiền Giang (163), Tây Ninh (157), Cần Thơ (149), Bà Rịa - Vũng Tàu (109), Long An (100), Hà Giang (98), Đồng Tháp (89), Trà Vinh (72), Bình Phước (72), Phú Thọ (70), Cà Mau (68), Ninh Thuận (62), Hà Nội (57), Vĩnh Long (50), Bắc Ninh (50),...

Theo Bộ Y tế, các có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là An Giang (giảm 127), TP.HCM (giảm 114), Tiền Giang (giảm 59). Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Kiên Giang (tăng 174), Tây Ninh (tăng 47), Bà Rịa - Vũng Tàu (tăng 45).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 4.871 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 923.451 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 921.881 ca, trong đó có 819.248 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, có 13 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua. Đó là các tỉnh Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu, Hải Phòng, Tuyên Quang, Thái Bình, Hưng Yên, Điện Biên, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Kạn.

Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (433.069), Bình Dương (233.740), Đồng Nai (66.436), Long An (34.947) và Tiền Giang (16.807).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.731 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 822.065 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.962 ca.

Ngày 1/11, cả nước ghi nhận 48 ca tử vong tại TP.HCM (25), Bình Dương (11), Bạc Liêu (3), Đồng Nai (2), Cần Thơ (2), Cà Mau (1), Đồng Tháp (1), Ninh Thuận (1), Sóc Trăng (1) và Tây Ninh (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận 7 ngày qua là 56 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 22.131 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

Theo Bộ Y tế, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, nước ta đã thực hiện 100.672 xét nghiệm cho 170.665 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 22.305.493 mẫu cho 60.535.102 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 31/10, có 553.475 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 81.929.875 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 57.332.644 liều, tiêm mũi 2 là 24.597.231 liều.

Thông tin từ Bộ Y tế cho hay, Bộ tiếp tục chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt là sau khi thực hiện nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội tại một số tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận số mắc trong cộng đồng gia tăng với lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều.

Ngọc Trang

