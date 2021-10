Hôm nay, nước ta ghi nhận 2.949 ca Covid-19, trong đó có 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca trong nước (giảm 678 ca so với ngày trước đó).

Trong số 2.949 ca Covid-19 tại 43 tỉnh, thành phố có 1.183 ca trong cộng đồng.

Các ca phân bố tại TP.HCM (1.018), Đồng Nai (501), Bình Dương (447), Tây Ninh (112), An Giang (111), Đồng Tháp (87), Kiên Giang (76), Bình Thuận (72), Long An (70), Bạc Liêu (51), Gia Lai (48), Khánh Hòa (38), Cà Mau (37), Hậu Giang (31), Cần Thơ (28), Trà Vinh (28), Tiền Giang (20), Hà Nam (18), Bình Định (12), Quảng Ngãi (11), Vĩnh Long (10), Bến Tre (9), Bình Phước (9), Quảng Bình (9), Ninh Thuận (8), Thừa Thiên Huế (8)…

Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (giảm 509), Đắk Lắk (giảm 119), Tiền Giang (giảm 47). Các địa phương có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh (tăng 57), Bạc Liêu (tăng 37), Gia Lai (tăng 35). Trung bình số ca nhiễm mới 7 ngày qua là 3.980 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 846.230 ca nhiễm, đứng thứ 41/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 841.592 ca, trong đó có 783.278 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Điện Biên, Thái Bình.

12 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Ninh Bình, Lạng Sơn, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Hải Phòng.

Các địa phương có số ca Covid-19 cao trong đợt dịch này là TP.HCM (412.673), Bình Dương (222.975), Đồng Nai (55.989), Long An (33.449), Tiền Giang (14.628).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.347 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 786.095 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.299 ca.

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 93 ca tử vong tại TP.HCM (64), Bình Dương (13), An Giang (4), Kiên Giang (3), Long An (2), Bình Định (2), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Hà Nội (1), Gia Lai (1). Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 111 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.763 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 129.467 xét nghiệm cho 292.080 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 20.332.049 mẫu cho 56.466.729 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11/10, có 1.020.039 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 55.229.124 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 39.088.086 liều, tiêm mũi 2 là 16.141.038 liều.

Ngày 12/10, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Hà Nam tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Bộ cũng chỉ đạo Sở y tế tỉnh này tổ chức xét nghiệm nhanh các trường hợp có chỉ định xét nghiệm theo quy định. Khi xét nghiệm RT-PCR phải đảm bảo trả kết quả trong thời gian 12 giờ. Thực hiện xét nghiệm dứt điểm theo từng địa bàn và đảm bảo không để lây nhiễm chéo khi thực hiện lấy mẫu.

Hôm nay, Bộ Y tế cũng xây dựng hướng dẫn tiêm vắc xin cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Ngoài ra, Bộ chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng tài liệu tập huấn về việc tiêm vắc xin cho trẻ em.

Tại TP.HCM ban hành hướng dẫn quy trình xử lý gồm 4 bước khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 tại các cơ sở y tế phù hợp yêu cầu trong tình hình mới.

Bước 1: Cách ly tạm F0, lấy mẫu làm xét nghiệm RT-PCR khẳng định nếu trước đó chỉ làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên.

Bước 2: Đánh giá tình trạng sức khỏe của F0 để đưa ra hướng xử trí, cách ly, điều trị phù hợp.

Bước 3: Nhập thông tin F0 vào ứng dụng “Hệ thống Quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19”.

Bước 4: Chăm sóc F0 theo hướng dẫn, phác đồ điều trị phù hợp.

Đối với các phòng khám chưa đủ điều kiện xét nghiệm SARS-CoV-2, khi phát hiện người bệnh có triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 lập tức liên hệ và hướng dẫn người bệnh đến các bệnh viện để được tầm soát theo quy định (sử dụng xe cá nhân hoặc xe taxi chuyên vận chuyển F0).

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Ngày 12/10, Hà Nội thêm 7 ca Covid-19 liên quan Bệnh viện Việt Đức 7 ca Covid-19 hôm nay được ghi nhận tại Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (1), Sơn Tây (1), Cầu Giấy (1) và Gia Lâm (1).