Bộ Y tế ngày 12/11 công bố 8.982 ca Covid-19, tăng 831 bệnh nhân so với ngày 11/11. Tỷ lệ bệnh nhân khỏi bệnh hiện đạt 84,8%.

Cả nước có thêm 8.982 trường hợp tại 56 tỉnh, thành phố, gồm 6 ca nhập cảnh và 8.976 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (4.180 ca trong cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 831 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.388 trường hợp, tăng 203 ca so với ngày 11/11. Đồng Nai đứng thứ hai với 813 bệnh nhân, giảm 117 ca. An Giang đứng thứ ba với 661 trường hợp. Xếp thứ tư là tỉnh Bình Dương với 450 bệnh nhân. Tỉnh Tiền Giang hôm nay tăng mạnh số mắc (tăng 217 ca), ghi nhận 634 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Tây Ninh (517), Kiên Giang (403), Đồng Tháp (383), Sóc Trăng (298), Bình Thuận (287), Vĩnh Long (284), Cà Mau (258), Bạc Liêu (252), Cần Thơ (178), Bà Rịa - Vũng Tàu (177), Hà Nội (176), Khánh Hòa (170), Long An (110), Hậu Giang (101), Bình Phước (99), Trà Vinh (85), Bến Tre (84), Hà Giang (62), Đắk Nông (60), Bình Định (57), Thái Bình (54), Lâm Đồng (54), Bắc Ninh (49), Ninh Thuận (47), Nghệ An (47), Quảng Nam (45), Thừa Thiên Huế (44), Bắc Giang (42), Quảng Ngãi (38), Thanh Hóa (37), Đà Nẵng (34), Phú Thọ (34), Quảng Bình (33), Hải Dương (30), Quảng Trị (29), Nam Định (27),…

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.009.879 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.004.879 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 4 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Ninh Bình, Yên Bái, Bắc Kạn, Cao Bằng.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (445.203), Bình Dương (242.243), Đồng Nai (76.656), Long An (36.362), Tiền Giang (20.150).

Về tình hình điều trị, ngày 12/11 có 10.263 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Con số này tăng mạnh so với những ngày gần đây, khi trung bình nước ta chỉ có 1.000-2.000 bệnh nhân khỏi bệnh mỗi ngày. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 856.211 trường hợp, chiếm 84,8%. Trong số này, có 3.515 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc ghi nhận 81 bệnh nhân tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (42), Bình Dương (5), Tiền Giang (5), Long An (4), Kiên Giang (4), Bạc Liêu(4), Đắk Lắk (3), Tây Ninh (3), An Giang (2), Hà Giang (1), Trà Vinh (1), Thanh Hóa (1), Nghệ An (1), Đồng Nai (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Đồng Tháp (1), Cần Thơ (1), Cà Mau (1).

Số ca tử vong trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 3 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 22.930 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,3% trên tổng ca nhiễm.

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 23.730.130 mẫu cho 63.675.966 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (11/11), thêm 1.000.048 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 96.557.452 liều vắc xin. Trong đó, có 63.682.168 mũi 1 và 32.875.284 mũi 2.

Sáng 12/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã ra mắt các đội đặc nhiệm kiểm dịch Covid-19. Đây là mô hình mới của TP, nhằm tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ cho các quận, huyện và TP Thủ Đức ngăn chặn, kiểm soát dịch Covid-19.

Hiện nay, TP đang ở cấp độ dịch 2, HCDC sẽ có 6 đội đặc nhiệm chuyên hỗ trợ kiểm soát dịch trong dân cư, cộng đồng, trường học. 2 đội còn lại hỗ trợ kiểm soát dịch tại các khu chế xuất, khu công nghiệp. Trong tình huống TP tăng lên cấp độ 4, HCDC dự kiến cử 24 đội đặc nhiệm kiểm soát dịch trong cộng đồng và 4 đội kiểm soát trong khu công nghiệp, khu chế xuất.

Các đội đặc nhiệm được hình thành trên cơ sở tổ phản ứng nhanh đã hoạt động trong đợt dịch thứ 4 của TP.HCM, nhằm nâng cao năng lực kiểm dịch của ngành y tế.

