Bộ Y tế cho biết, ngày 13/8, nước ta ghi nhận 9.180 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 255.748 trường hợp.

Từ hôm nay, Bộ Y tế chỉ công bố một bản tin ca bệnh vào cuối ngày.

Theo đó, qua 24h (từ 18h ngày 12/8 đến 18h ngày 13/8), Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 9.180 ca nhiễm mới, trong đó 30 ca nhập cảnh và 9.150 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3.531), Bình Dương (2.816), Đồng Nai (808), Long An (623), Khánh Hòa (243), Đồng Tháp (152), Cần Thơ (142), Trà Vinh (140), Hà Nội (97), Vĩnh Long (71), Bà Rịa - Vũng Tàu (69), Phú Yên (64); An Giang (61), Tây Ninh (61), Đà Nẵng (58), Thừa Thiên Huế (31), Bình Thuận (28), Gia Lai (18), Đắk Nông (16), Hà Tĩnh (15), Nghệ An (14), Bình Định (12), Quảng Ngãi (10), Quảng Trị (8 ), Kiên Giang (8 ), Ninh Thuận (7), Đắk Lắk (7), Bình Phước (7), Bạc Liêu (5), Hải Dương (4), Quảng Bình (4), Thanh Hóa (4), Lạng Sơn (4), Quảng Nam (4), Hậu Giang (3), Lâm Đồng (2), Nam Định (1), Hưng Yên (1), Cà Mau (1).

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 503 ca, trong đó TP. Hồ Chí Minh giảm 310 ca, Bình Dương giảm 212 ca, Đồng Nai giảm 263 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 255.748 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.601 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 251.753 ca, trong đó có 89.964 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 04/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu.

+ Có 08 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Quảng Trị, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

+ 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (140.539), Bình Dương (39.592), Long An (13.232), Đồng Nai (12.047), Đồng Tháp (4.621).

Có 3.593 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 13/8, nâng tổng số ca điều trị khỏi lên 92.738 trường hợp.

Hiện còn 511 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 20 trường hợp nguy kịch chạy ECMO.

Chiều 13/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận 275 ca tử vong (4814-5088) tại TP. Hồ Chí Minh (223), Bình Dương (25), Tiền Giang (8), Đồng Tháp (4), Bến Tre (3), Bình Thuận (3), Đồng Nai (3), Long An (3), Khánh Hòa (2 ), Cần Thơ (1).

- Tổng số ca tử vong do Covid-19 tính đến 13/8 là 5.088 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỷ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 52 người tử vong do Covid-19).

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 162.820 xét nghiệm cho 617.166 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 7.842.864 mẫu cho 22.000.347 lượt người.

Trong ngày 12/8 có 1.075.584 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 13.256.472 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 12.064.617 liều, tiêm mũi 2 là 1.191.855 liều.

- Bộ Y tế ban hành Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh. Trong đó các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đảm bảo sản xuất kinh doanh. Uỷ ban nhân dân các tỉnh/thành phố căn cứ hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và phương án phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả.

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 3860/QĐ-BYT ngày 13/8/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác điều phối oxy y tế phục vụ điều trị người bệnh Covid-19 toàn quốc.

- TP. Cần Thơ thành lập 320 đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh Covid-19 trong cộng đồng. Trong đó 314 đội chính thức và 6 đội dự phòng để lấy mẫu và xét nghiệm nhanh ở các xã, phường, thị trấn của 9 quận, huyện trong 9 ngày. Mỗi đội có tối thiểu 6 thành viên, trong đó 4 người là nhân lực của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, 2 thành viên là cán bộ xã, phường, thị trấn nơi thực hiện lấy mẫu xét nghiệm.

- TP. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tăng cường phòng, chống dịch trong giai đoạn từ ngày 15/8 đến 15/9, trong đó phân ra hai giai đoạn từ 15/8 đến cuối tháng 8 và 1/9 đến 15/9, mỗi giai đoạn sẽ xác định nhiệm vụ cụ thể, quyết tâm đến 15/9 sẽ kiểm soát được dịch bệnh.

- Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những đơn vị đầu tiên trong cả nước triển khai xét nghiệm định lượng kháng thể sau khi tiêm vắc xin phòng Covid-19. Phương pháp này áp dụng cho nhóm có nhu cầu xét nghiệm để biết được cơ thể có kháng thể hay không, và nếu có sẽ đạt được nồng độ bao nhiêu sau khi tiêm vắc xin. Kết quả này giúp đánh giá khả năng đáp ứng của cơ thể đối với tiêm chủng.

- Tỉnh Bình Dương thiết lập Bệnh viện dã chiến hồi sức cấp cứu với 437 giường ICU, cùng các trang thiết bị liên quan tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Becamex (TP Thuận An), áp dụng theo mô hình tháp 3 tầng điều trị Covid-19 của Bộ Y tế.

- Tỉnh Khánh Hòa triển khai lấy mẫu xét nghiệm, với khu vực phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân từ 3-5 ngày/lần tại nhà ở, hộ gia đình (lấy mẫu gộp để xét nghiệm RT-PCR hoặc gộp mẫu 3 đối với xét nghiệm test kháng nguyên nhanh). Với khu vực nguy cơ rất cao, thực hiện tương tự như khu vực phong tỏa, khác biệt là có thể thí điểm gộp mẫu 5 đối với xét nghiệm RT-PCR.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

CDC Hà Nội bác thông tin một F0 từng dẫn đoàn 2.000 người đi tiêm chủng Theo đó, đoàn do ca Covid-19 phụ trách chỉ có khoảng 40 người. Tính cả nhân viên tiêm chủng và các trường hợp khác, tổng có khoảng hơn 200 người liên quan đến trường hợp F0 này.

Bộ Y tế: F0 điều trị tại nhà sẽ được cấp một túi thuốc Bộ Y tế cho phép các tỉnh mở rộng điều trị F0 tại nhà nếu đủ điều kiện và sẽ cấp cho mỗi hộ một túi thuốc an sinh gồm nhiều loại thuốc.