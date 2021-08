Bộ Y tế cho biết, ngày 15/8, nước ta ghi nhận 9.580 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 275.044 trường hợp.

Qua 24h (từ 18h ngày 14/8 đến 18h ngày 15/8), Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 9.580 ca, gồm 6 trường hợp nhập cảnh và 9.574 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước. Tổng số mắc trong ngày giảm nhẹ so với hôm qua (giảm 136 trường hợp).

41 tỉnh, thành có người mắc Covid-19 mới, gồm TP.HCM (4.516), Bình Dương (2.358), Đồng Nai (546), Long An (514), Đồng Tháp (271), Tiền Giang (209), Cần Thơ (170), Khánh Hòa (166), Tây Ninh (159), Đà Nẵng (83), Sóc Trăng (82), Bến Tre (60), Hà Nội (39), Bình Thuận (39), Quảng Ngãi (34), An Giang (34), Nghệ An (27), Phú Yên (27);

Quảng Nam (26), Ninh Thuận (22), Bình Định (22), Bắc Ninh (21), Kiên Giang (19), Lào Cai (18), Bà Rịa - Vũng Tàu (16), Hà Tĩnh (14), Đắk Nông (13), Lâm Đồng (11), Hậu Giang (10), Thừa Thiên Huế (8 ), Quảng Trị (8), Gia Lai (8 ), Cà Mau (6), Hải Dương (5), Bình Phước (4), Quảng Bình (2), Thanh Hóa (2), Thái Bình (2), Ninh Bình (1), Hưng Yên (1), Bắc Giang (1).

So với ngày 14/8, các địa phương tâm dịch là TP.HCM tăng 285 ca, Bình Dương tăng 329 ca, Đồng Nai giảm 477 ca.

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng 275.044 bệnh nhân Covid-19, đứng thứ 78/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 271.037 ca do lây nhiễm trong nước.

5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình.

7 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Lào Cai, Kon Tum, Hà Giang, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang, Hải Phòng.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận tổng số mắc cao nhất đợt dịch này gồm TP.HCM (149.286), Bình Dương (43.979), Long An (14.399), Đồng Nai (13.616), Bắc Giang (5.795).

Về tình hình điều trị, ngày 15/8, thêm 5.519 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 102.504 trường hợp. Cả nước hiện có 589 ca nặng, đang điều trị ICU và 18 ca nguy kịch, phải can thiệp ECMO.

Chiều nay, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 337 ca Covid-19 tử vong tại 15 địa phương.

Cụ thể: TP.HCM (282), Bình Dương (20), Long An (9), Tiền Giang (6), Đồng Nai (5), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đồng Tháp (2), Sóc Trăng (2), Trà Vinh (2), Cần Thơ (1), Hải Phòng (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Quảng Nam (1).

Như vậy, nước ta hiện có 5.774 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,1% trên tổng ca nhiễm. Số người tử vong do Covid-19 tại Việt Nam xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 157.983 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 617.513 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 8.151.426 mẫu cho 23.187.591 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, nước ta có thêm 612.974 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 14.434.017 liều vắc xin. Trong đó, có 13.078.340 liều tiêm mũi 1, 1.355.677 liều tiêm mũi 2.

Ngày 15/8, Trường Đại học Y Hà Nội khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vắc xin Covid-19 ARCT-154 giai đoạn 1. Dự kiến trong hai ngày 15-16/8, tất cả 100 tình nguyện viên khỏe mạnh sẽ được tiêm mũi 1 tại trung tâm thử nghiệm lâm sàng của Trường.

Trước đó, ngày 2/8, Bộ Y tế ban hành Quyết định phê duyệt đề cương nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin ARCT-154.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, vắc xin ARCT-154 sử dụng công nghệ mRNA (tương tự với công nghệ của vắc xin Pfizer và Moderna đã được phê duyệt). ARCT-154 là vắc xin thứ 3 sau Nanocovax, Covivac trong chuỗi kết quả của chủ trương nghiên cứu, nhận chuyển giao công nghệ vắc xin phòng Covid- 19 theo chỉ đạo của Chính phủ.

Bộ Y tế mong muốn cuối năm 2021 có thể hoàn thiện cả 3 pha của quá trình thử nghiệm lâm sàng, gấp rút hoàn thiện nhà máy sản xuất vắc xin ở khu công nghệ cao Hoà Lạc.

Nguyễn Liên

