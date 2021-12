Ngày 17/12, Việt Nam thêm 15.236 ca Covid-19, trong đó có 21 ca nhập cảnh và 15.215 ca ghi nhận trong nước, giảm 52 ca so với ngày trước đó.

Trong số 15.236 ca Covid-19 mắc mới tại 59 tỉnh, thành có 9.836 ca trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, có 3 tỉnh trên 1.000 ca mắc là Bến Tre (1.246), Cà Mau (1.071), TP.HCM (1.040).

Các ca mắc còn lại được ghi nhận tại Tây Ninh (940), Bình Phước (817), Đồng Tháp (804), Cần Thơ (715), Vĩnh Long (598), Khánh Hòa (597), Bạc Liêu (569), Hà Nội (535), Sóc Trăng (520), Trà Vinh (484), Bình Định (385), Đồng Nai (338), Tiền Giang (332), An Giang (313), Hậu Giang (284), Kiên Giang (272), Bà Rịa - Vũng Tàu (258), Lâm Đồng (255), Bắc Ninh (255), Bình Dương (209), Đà Nẵng (194), Thanh Hóa (184), Phú Yên (158), Bình Thuận (141), Thừa Thiên Huế (139), Gia Lai (109), Lạng Sơn (99), Quảng Nam (97), Nghệ An (88), Đắk Lắk (83), Quảng Ninh (82), Nam Định (82), Quảng Ngãi (75), Hải Dương (74), Long An (71), Quảng Trị (69), Đắk Nông (63), Hưng Yên (60), Thái Bình (59), Ninh Thuận (54), Vĩnh Phúc (50), Thái Nguyên (48), Hà Giang (45), Sơn La (41)…

Cũng theo Bộ Y tế, 4 tỉnh, thành ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Hải Phòng (giảm 306), Cà Mau (giảm 268), Đồng Nai (giảm 141). Địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Bến Tre (tăng 486), Sóc Trăng (tăng 186) và Hà Nội (tăng 112). Như vậy, trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 15.326 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.508.473 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới trong nước là 1.503.003 ca, trong đó có 1.092.701 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (492.650), Bình Dương (288.763), Đồng Nai (94.192), Tây Ninh (62.132) và Long An (39.537).

Về điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 31.057 ca, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 1.095.518 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.912 ca

Ngày 17/12, nước ta ghi nhận 246 ca tử vong. Trong số 60 trường hợp tại TP.HCM, có 11 ca từ các tỉnh chuyển đến là Long An (4), Bình Dương (3), Tiền Giang (1), Đồng Nai (1), Tây Ninh (1), Đắc Lắk (1).

Các ca tử vong còn lại được ghi nhận tại Bình Dương (22), Đồng Nai (21), An Giang (18), Cần Thơ (15), Bến Tre (12), Tiền Giang (12), Tây Ninh (11), Đồng Tháp (11), Kiên Giang (11), Vĩnh Long (9), Sóc Trăng (8 ), Long An (8 ), Bình Thuận (6), Cà Mau (6), Hà Nội (4), Bạc Liêu (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Nghệ An (1), Đắk Lắk (1), Trà Vinh (1), Bình Phước (1) và Hậu Giang (1).

Như vậy, trung bình số tử vong 7 ngày qua là 243 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 29.103 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Bộ Y tế đánh giá, tổng số ca tử vong của nước ta xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 9/49 (xếp thứ 4 ASEAN).

Về xét nghiệm, số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 28.499.881 mẫu cho 72.059.048 lượt người.

Trong ngày 16/12, có 1.118.514 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 136.861.720 liều. Trong đó, tiêm mũi 1 là 75.561.338 liều, tiêm mũi 2 là 60.171.020 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala) là 1.129.362 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế ban hành công văn về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều cơ bản và nhắc lại.

Tại Hà Nội, Sở Y tế TP có hướng dẫn quy trình triển khai chương trình sử dụng thuốc kháng virus (Molnupiravir) có kiểm soát tại cộng đồng cho F0 thể nhẹ. Điều này nhằm bảo đảm quản lý tốt thuốc đến đúng bệnh nhân, tránh thất thoát, tiêu cực, lãng phí trong quá trình sử dụng thuốc.

Tại Đà Nẵng, Sở Y tế TP này cũng có công văn gửi UBND các quận, huyện, đơn vị trực thuộc Sở, đơn vị liên quan về việc tổ chức triển khai đăng ký và thiết lập điểm tiêm chủng cho người dân có nhu cầu tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.

Ngọc Trang

