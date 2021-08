Ngày 18/8, Việt Nam ghi nhận 8.800 ca nhiễm Covid-19, trong đó 12 ca nhập cảnh và 8.788 trường hợp lây nhiễm trong nước.

Các ca nhiễm Covid-19 ghi nhận các các tỉnh, TP gồm: TP.HCM (3.731), Bình Dương (2.513), Đồng Nai (443), Long An (428), Tiền Giang (282), Đà Nẵng (134), Kiên Giang (169), An Giang (105), Tây Ninh (104), Cần Thơ (91), Khánh Hòa (86), Bến Tre (72), Phú Yên (65), Vĩnh Long (61), Nghệ An (59), Quảng Nam (53), Hà Nội (46), Đồng Tháp (31), Bình Thuận (20)...

Như vậy trong 24h giờ qua, số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong nước giảm 951 ca. Tại TP.HCM tăng 172 ca, Bình Dương giảm 819 ca, Đồng Nai tăng 145 ca, Long An giảm 153 ca, Tiền Giang giảm 129 ca.

Về tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam, từ đầu dịch đến nay, nước ta có 301.957 ca nhiễm, đứng thứ 73/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 170/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu người có 3.073 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới là 297.920 ca. Trong đó, có 108.534 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 6/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước và 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (160.117), Bình Dương (52.346), Long An (16.007), Đồng Nai (14.945) và Bắc Giang (5.795).

Về tình hình điều trị, 3.751 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 18/8, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 115.059 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 654 ca và 20 ca nguy kịch chạy ECMO.

Ngày 18/8, Tiểu ban điều trị thông báo có 298 ca tử vong tại TP.HCM (255), Bình Dương (20), Long An (11), Cần Thơ (2), Bến Tre (2), Vĩnh Long (2), Đà Nẵng (1), Bắc Giang (1), Bình Thuận (1), Đồng Nai (1), Đồng Tháp (1) và Kiên Giang (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 18/8 là 6.770 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca mắc và ngang với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 210.030 xét nghiệm cho 676.379 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 8.676.847 mẫu cho 25.118.695 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, ngày 17/8, có 395.979 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 15.518.869 liều. Trong đó, tiêm 1 mũi là 14.032.444 liều, tiêm mũi 2 là 1.486.425 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế cũng đã có quyết định xuất cấp 30.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 cho nhiều cơ sở y tế ở các tỉnh phía Nam đang điều trị bệnh nhân nặng.

Ngoài ra, Trung tâm hồi sức Covid-19 đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, quy mô 200 giường cũng được khánh thành. Dự kiến trung tâm sẽ hoàn thiện vào cuối tháng 8. Trung tâm sẽ điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch cho tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp và An Giang.

Để giúp các F0 cách ly tại nhà theo dõi sức khỏe trong lúc chờ Tổ phản ứng nhanh tới hỗ trợ nhập viện khi có dấu hiệu nặng, TP.HCM cũng lập trạm đo SpO2 và thở oxy tại các khu phố và tổ dân phố.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Cả ngày 18/8, Hà Nội ghi nhận 51 ca dương tính SARS-CoV-2 Chiều nay, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca dương tính, đều ở khu cách ly, nâng tổng số ca mắc trong ngày lên 51 (1 ca tại cộng đồng và 50 ca tại khu cách ly).

Bộ trưởng Y tế: 5 điểm trọng yếu giúp TP.HCM khống chế dịch Covid-19 Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, TP.HCM cần đặc biệt lưu tâm thực hiện 5 điểm trọng yếu trong công tác phòng chống dịch Covid-19 giai đoạn hiện nay.