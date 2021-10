Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 3.034 ca Covid-19, trong đó có 7 ca nhập cảnh và 3.027 ca trong nước, giảm 132 trường hợp so với ngày trước đó.

Trong số 3.034 ca Covid-19 mới tại 49 tỉnh, thành phố có 1.220 ca ghi nhận tại cộng đồng.

Các ca phân bố tại TP. HCM (907), Bình Dương (500), Đồng Nai (371), Sóc Trăng (200), An Giang (134), Tây Ninh (104), Kiên Giang (92), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (65), Phú Thọ (59), Long An (51), Trà Vinh (45), Bạc Liêu (41), Cà Mau (39), Khánh Hòa (38), Lâm Đồng (34), Gia Lai (33), Cần Thơ (24), Thanh Hóa (23), Hà Nam (21), Bình Thuận (16), Vĩnh Long (15), Hậu Giang (14), Quảng Nam (12), Bến Tre (12), Hà Nội (11)…

Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (-61), Đắk Lắk (-46), Cà Mau (-38). Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Tây Ninh (+86), Bình Dương (+61) và Lâm Đồng (+34). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 3.272 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 870.255 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 865.558 ca, trong đó có 792.029 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Hòa Bình. Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (419.599), Bình Dương (226.353), Đồng Nai (59.386), Long An (33.857) và Tiền Giang (15.184).

Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.866 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 794.846 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.522 ca

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 75 ca tử vong tại TP.HCM (47), Bình Dương (11), Đồng Nai (5), Tiền Giang (3), Long An (2), An Giang (2), Bình Thuận (2), Cà Mau (1), Kiên Giang (1) và Đồng Tháp (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 83 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.344 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm. Theo Bộ Y tế, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ; Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 29/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 101.387 xét nghiệm cho 205.160 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 21.137.354 mẫu cho 58.153.989 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18/10, có 1.522.598 liều vắc xin phòng Covid-19được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 64.992.488 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 46.493.751 liều, tiêm mũi 2 là 18.498.737 liều.

Ngày 19/10, Bộ Y tế chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần. Bộ yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm diện rộng các trường hợp nguy cơ, tiến hành xét nghiệm khẳng định và trả lời kết quả nhanh nhất để triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Đặc biệt, thời gian gần đây, tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 3 chùm lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó chùm Lâm Thao - Chu Hóa chiếm số mắc nhiều nhất, chưa xác định được nguồn lây ban đầu. Hiện nay, tỉnh Phú Thọ đã tăng tốc triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn huyện Lâm Thao.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, tại Hà Nội, có 579 xã, phường, thị trấn thuộc 30 quận/huyện/thị xã ở Hà Nội có 343 xã, phường thuộc vùng 1; 236 xã, phường thuộc vùng 2 và không có xã, phường thuộc vùng 3 và vùng 4.

