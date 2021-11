Ngày 19/11, Việt Nam ghi nhận 9.625 ca Covid-19, trong đó có 8 ca nhập cảnh và 9.617 ca ghi nhận trong nước, giảm 592 ca so với ngày trước đó.

Trong số 9.625 ca Covid-19 mắc mới tại 57 tỉnh, thành phố có 4.995 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc Covid-19 mới phân bố tại: TP.HCM (1.339), Bình Dương (661), Tây Ninh (599), Đồng Nai (578), Đồng Tháp (509), Bà Rịa - Vũng Tàu (444), Bạc Liêu (425), Tiền Giang (382), Sóc Trăng (376), Bình Thuận (370), An Giang (365), Kiên Giang (307), Vĩnh Long (303), Hà Nội (287), Cà Mau (270), Cần Thơ (247), Trà Vinh (194), Bình Phước (183), Bến Tre (162), Khánh Hòa (154), Hậu Giang (123), Long An (112), Nghệ An (100), Thái Bình (99), Hà Giang (83), Thừa Thiên Huế (82), Lâm Đồng (80), Bắc Ninh (75), Quảng Nam (62), Bình Định (60), Nam Định (53), Quảng Ninh (49)…

Bộ Y tế thông tin, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP.HCM (giảm 270), Tiền Giang (giảm 240), Hà Giang (giảm 152). Các tỉnh, thành có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là Cần Thơ (tăng 117), Cà Mau (tăng 112) và Bạc Liêu (tăng 111).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước 7 ngày qua là 9.218 ca/ngày. Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.075.094 ca nhiễm, đứng thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới trong nước là 1.070.011 ca, trong đó có 880.747 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Bắc Kạn. Các địa phương có số ca mắc cao trong đợt dịch này là TP.HCM (454.061), Bình Dương (246.668), Đồng Nai (81.067), Long An (37.119), Tiền Giang (23.481).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.971 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 883.564 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.596 ca.

Ngày 19/11, cả nước ghi nhận 102 ca tử vong tại TP.HCM (55), Đồng Nai (12), Tiền Giang (12), Bình Dương (5), Bạc Liêu (4), Tây Ninh (2), Bình Thuận (2), Đồng Tháp (2), Kiên Giang (2), Cần Thơ (2), Bình Định (1), Lâm Đồng (1), Bình Phước (1) và Long An (1).

Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 93 ca. Như vậy, tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 23.578 ca, chiếm tỷ lệ 2,2% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế đánh giá, so với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, Việt Nam đã thực hiện 137.677 xét nghiệm cho 280.046 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 24.701.024 mẫu cho 65.475.964 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 18/11, có 1.324.442 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 104.758.269 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 66.109.343 liều, tiêm mũi 2 là 38.648.926 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế có văn bản hỏa tốc gửi Văn phòng Bộ, Các Cục, Tổng Cục thuộc Bộ Y tế và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19.

Tại Đà Nẵng, Sở Y tế TP sẽ tiến hành tiêm mũi 1 vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ đủ 12 tuổi đến dưới 15 tuổi từ ngày 20/11, dự kiến kéo dài trong 3 ngày. Trong đó, chủ yếu là học sinh theo học khối lớp 8, 9 với hơn 34.000 em và gần 400 em do các quận lập danh sách. TP bố trí 15 điểm tiêm chủng trên địa bàn với gần 100 đội tiêm. Các điểm tiêm có giáo viên của từng trường, lớp túc trực bên ngoài để hỗ trợ khi cần.

Tại tỉnh Thái Bình, sau 2 ngày triển khai, tỉnh này đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 một cách an toàn cho 10.500 trẻ tại huyện Vũ Thư và TP Thái Bình. Đây cũng là 2 địa phương ghi nhận số ca nhiễm Covid-19 nhiều nhất trên địa bàn tỉnh trong 10 ngày qua. Dự kiến, Thái Bình sẽ hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại huyện Vũ Thư và TP Thái Bình vào ngày 21/11. Sau đó, tỉnh tổ chức tiêm cho học sinh của 6 huyện còn lại với tổng số 160.000 trẻ trong độ tuổi từ 12-17 tuổi. Tỉnh phấn đấu có trên 90% trẻ ở độ tuổi này được tiêm đủ 2 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó ưu tiên tiêm trước cho trẻ 16-17 tuổi và giảm dần theo độ tuổi, tùy theo tốc độ cung ứng vắc xin.

Ngọc Trang