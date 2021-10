Ngày 20/10, Việt Nam ghi nhận 3.646 ca Covid-19, trong đó có 11 ca nhập cảnh và 3.635 ca phát hiện ở trong nước, tăng 608 ca so với ngày trước đó.

Trong số 3.646 ca tại 50 tỉnh, thành phố có 1.810 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Các ca Covid-19 mới phân bố tại TP.HCM (1.347), Bình Dương (492), Đồng Nai (305), An Giang (194), Sóc Trăng (100), Bạc Liêu (99), Gia Lai (93), Kiên Giang (87), Đắk Lắk (77), Long An (72), Tiền Giang (65), Tây Ninh (52), Phú Thọ (50), Bình Thuận (50), Cà Mau (46), Cần Thơ (44), Hà Giang (40), Khánh Hòa (39), Trà Vinh (38), Nghệ An (33), Thanh Hóa (25), Quảng Nam (24), Đồng Tháp (24), Hậu Giang (23), Quảng Trị (23), Hà Nam (19), Bến Tre (18), Quảng Ngãi (17)...

Theo Bộ Y tế, các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Sóc Trăng (giảm 100), Đồng Nai (giảm 66) và Tây Ninh (giảm 52).

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó là TP.HCM (tăng 440), Đắk Lắk (tăng 77) và An Giang (tăng 60). Trung bình số ca nhiễm mới 7 ngày qua là 3.298 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 873.901 ca nhiễm, đứng thứ 40/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 869.193 ca, trong đó có 793.766 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Theo Bộ Y tế, có 2/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Hòa Bình. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là TP.HCM (420.946), Bình Dương (226.845), Đồng Nai (59.691), Long An (33.929) và Tiền Giang (15.249).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.737 trường hợp, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 796.583 người. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 3.879 ca.

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 72 ca tử vong tại TP.HCM (43), Bình Dương (8 ), An Giang (7), Tiền Giang (4), Long An (3), Kiên Giang (2), Đắk Lắk (2), Đồng Tháp (1), Bạc Liêu (1) và Đồng Nai (1). Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 78 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 21.416 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

So với thế giới, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 34/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. So với Châu Á, tổng số ca tử vong Việt Nam xếp thứ 10/49 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 108.019 xét nghiệm cho 188.790 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 21.245.373 mẫu cho 58.342.779 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 19/10 có 1.990.538 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 67.083.557 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 47.997.541 liều, tiêm mũi 2 là 19.086.016 liều.

Hôm nay, Bộ Y tế tiếp tục chỉ đạo ngành Y tế tỉnh Bắc Ninh, Thanh Hóa, Phú Thọ mở rộng điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần và có liên quan với các bệnh nhân, thực hiện cách ly y tế kịp thời và đảm bảo không để lọt các trường hợp tiếp xúc gần.

Tại Bắc Ninh, ngày 19-20/10, trên địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận chùm 11 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng liên quan đến các ca bệnh tại Trường Mầm non Sao Mai, TP Bắc Ninh. Đây là địa bàn có tình hình dịch bệnh phức tạp nhất tỉnh Bắc Ninh hiện nay.

Từ ngày 20-23/10, tỉnh Ninh Thuận cũng thực hiện tăng tốc độ tiêm chủng, đảm bảo tiêm chủng cho toàn bộ người từ 65 tuổi trở lên trong vòng 3 ngày để nhanh chóng hoàn thành tỷ lệ tiêm chủng.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, Bộ đã tiếp nhận 100.000 liều vắc xin Covid-19 AstraZeneca và 100.000 bộ kít xét nghiệm nhanh do Hungary tài trợ.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Ngọc Trang

Bắc Ninh phát hiện chùm 11 ca Covid-19 liên quan trường mầm non Chùm 11 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh liên quan đến các ca bệnh tại trường mầm non Sao Mai, TP Bắc Ninh.