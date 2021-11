Bộ Y tế công bố 9.531 ca Covid-19 mới, giảm 99 ca so với ngày 19/11. Tổng số bệnh nhân khỏi bệnh tới nay chiếm 83% số ca nhiễm.

Ngày 20/11, Việt Nam có thêm 9.531 trường hợp Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, gồm 13 ca nhập cảnh và 9.518 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (4.776 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc giảm 99 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.046 trường hợp, giảm 293 ca so với ngày 19/11. Tỉnh Bình Dương đứng thứ hai với 669 bệnh nhân, tăng 8 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 621 trường hợp, tăng 43 bệnh nhân. Xếp thứ tư là tỉnh Đồng Tháp với 515 bệnh nhân. Tỉnh Tây Ninh ghi nhận 495 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Bình Thuận (407), Sóc Trăng (391), Bà Rịa - Vũng Tàu (370), Bạc Liêu (345), Cà Mau (342), An Giang (329), Vĩnh Long (297), Trà Vinh (281), Bình Phước (256), Kiên Giang (246), Tiền Giang (243), Hà Nội (234), Đắk Lắk (205), Cần Thơ (201), Hậu Giang (188), Khánh Hòa (158), Bến Tre (131), Long An (112), Lâm Đồng (106), Gia Lai (103), Bắc Ninh (98), Thừa Thiên Huế (96), Đắk Nông (86), Hà Giang (84), Nam Định (68), Nghệ An (66), Bình Định (61), Thanh Hóa (58), Vĩnh Phúc (53), Thái Bình (51), Ninh Thuận (51), Bắc Giang (44), Đà Nẵng (44), Quảng Ngãi (42), Quảng Nam (40),...

Đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.084.625 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.079.529 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái và Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này gồm TP.HCM (455.107), Bình Dương (247.337), Đồng Nai (81.688), Long An (37.231), Tiền Giang (23.724).

Về tình hình điều trị, ngày 20/11 có 16.773 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 900.337 trường hợp (chiếm 83% số ca nhiễm), còn 184.288 F0 đang điều trị. Trong số này, có 4.630 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 107 bệnh nhân tử vong tại 18 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (42), An Giang (14), Đồng Nai (7), Kiên Giang (5), Bình Thuận (4), Long An (4), Tiền Giang (4), Cần Thơ (4), Thanh Hoá (3), Tây Ninh (3), Đồng Tháp (3), Bạc Liêu (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (2), Ninh Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Trà Vinh (1).

Số ca tử vong trong ngày tăng nhẹ so với ngày hôm qua (tăng 5 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 23.685 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,2% trên tổng ca nhiễm.

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 24.804.343 mẫu cho 65.702.260 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (19/11), thêm 1.662.042 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 106.543.301 liều vắc xin. Trong đó, có 66.483.363 mũi 1 và 40.059.938 mũi 2.

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1).

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định là F1 (người ở cùng nhà với F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà; người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1 được cách ly cùng với F1 tại nhà); người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.

Phạm vi áp dụng thực hiện trên địa bàn TP, trừ 4 quận: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, yêu cầu đối với người cách ly y tế tại nhà, người ở cùng nhà, cán bộ y tế và đơn vị liên quan thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5599 về việc giảm thời gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19.

Nguyễn Liên