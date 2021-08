Bộ Y tế cho biết, ngày 20/8, nước ta có thêm 10.657 ca Covid-19, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 323.268 trường hợp.

I. TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19:

1. Thông tin các ca nhiễm mới:

- Tính từ 19h ngày 19/8 đến 18h30 ngày 20/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.657 ca nhiễm mới, trong đó 07 ca nhập cảnh và 10.650 ca ghi nhận trong nước tại Bình Dương (4.223), TP. Hồ Chí Minh (3.375), Đồng Nai (686), Long An (495), Tiền Giang (367), Đà Nẵng (167), Đồng Tháp (156), Cần Thơ (147), Khánh Hòa (147), Tây Ninh (122), An Giang (111), Hà Nội (72), Nghệ An (61), Thừa Thiên Huế (61), Bến Tre (59), Bà Rịa - Vũng Tàu (57), Đắk Lắk (56), Trà Vinh (47), Bình Thuận (29), Phú Yên (27), Vĩnh Long (23), Bắc Giang (18), Quảng Nam (17), Hà Tĩnh (15), Kiên Giang (14), Bình Định (14), Bình Phước (11), Bắc Ninh (10), Gia Lai (10), Quảng Ngãi (9), Cà Mau (7), Lạng Sơn (7), Quảng Bình (7), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (4), Ninh Thuận (4), Thanh Hóa (3), Ninh Bình (2), Sơn La (2), Lào Cai (1), Quảng Trị (1), Hà Nam (1), Hưng Yên (1).

Như vậy trong 24h giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 11 ca. Tại Bình Dương tăng 968 ca, TP. Hồ Chí Minh giảm 1.050 ca, Đồng Nai tăng 29 ca, Long An giảm 50 ca, Tiền Giang giảm 111 ca.

2. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

- Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 323.268 ca nhiễm, đứng thứ 72/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.288 ca nhiễm).

- Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

+ Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 319.209 ca, trong đó có 130.041 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

+ Có 07/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái.

+ Có 03 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Hà Giang, Thái Bình.

+ 05 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP. Hồ Chí Minh (164.524), Bình Dương (55.601), Long An (16.552), Đồng Nai (15.602), Tiền Giang (5.619), Đồng Tháp (5.554).

II. TÌNH HÌNH ĐIỀU TRỊ:

- 12.756 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 20/8.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 132.815 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 666 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 24 ca.

- Ngày 20/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 390 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (312), Bình Dương (41), Long An (8 ), Đồng Nai (7), Tiền Giang (7), Khánh Hòa (3), Sóc Trăng (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hải Dương (1), Nam Định (1), Trà Vinh (1).

- Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 20/8 là 7.540 ca, chiếm tỷ lệ 2,3% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

III. TÌNH HÌNH XÉT NGHIỆM:

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 178.038 xét nghiệm cho 376.152 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 9.056.328 mẫu cho 26.138.265 lượt người.

IV. TÌNH HÌNH TIÊM CHỦNG:

Trong ngày 19/8 có 1.504.293 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 16.306.199 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 14.669.827 liều, tiêm mũi 2 là 1.636.372 liều.

V. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH Y TẾ TRONG NGÀY:

- Bộ Y tế tiếp nhận 200 máy thở chức năng cao do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trao tặng phục vụ công tác điều trị bệnh nhân COVID-19. Dự kiến, ngay trong hôm nay 200 máy thở này sẽ được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phục vụ công tác điều trị.

- Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4019/QĐ-BYT ngày 20/8/2021 về việc phê duyệt tiếp nhận viện trợ khẩn cấp vật tư y tế do địa phương của CHLB Đức và cộng đồng Việt Nam tại Đức viện trợ để phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam.

- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BYT ngày 19/8/2021 về việc hướng dẫn đăng ký lưu hành vắc xin phòng COVID-19 trong trường hợp cấp bách.

- TP.HCM tăng cường mạnh hơn nữa một số giải pháp phòng, chống dịch từ ngày 23/8. Trong đó, TPHCM sẽ tập trung 5 nhóm giải pháp chính: (1) Người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội, "ai ở đâu ở yên đó", nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố ấp cách ly với khu phố ấp, phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn. (2) Tập trung chăm lo cho bệnh nhân F0, điều trị người có triệu chứng chuyển nặng để hạn chế tỷ lệ tử vong. (3) Tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực "vùng đỏ trên bản đồ Covid-19 TPHCM". (4) Tăng cường, đẩy mạnh tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân. (5) Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiếp tục chăm lo đầy đủ, hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời đến người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại địa bàn dân cư.

