Bộ Y tế hôm nay công bố 11.132 ca Covid-19 mới, tăng 827 ca so với ngày 22/11. Ngoài ra, Sở Y tế Bình Dương xin cấp mã số định danh cho 28.000 bệnh nhân đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó.

Từ 16h ngày 22/11 đến 16h ngày 23/11, Việt Nam có thêm 11.132 trường hợp Covid-19 tại 61 tỉnh, thành phố, gồm 6 ca nhập cảnh và 11.126 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (6.010 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 827 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.204 trường hợp, giảm 343 ca so với ngày 22/11. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đứng thứ hai với 709 bệnh nhân, tăng 310 ca. Bình Dương đứng thứ ba với 698 trường hợp. Xếp thứ tư là tỉnh Tây Ninh với 600 bệnh nhân. Tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 597 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Đồng Nai (571), Bình Phước (509), Vĩnh Long (505), Bình Thuận (493), Bạc Liêu (474), Sóc Trăng (395), Cần Thơ (354), Kiên Giang (350), An Giang (320), Trà Vinh (295), Hà Nội (260), Cà Mau (252), Bến Tre (236), Hậu Giang (195), Khánh Hòa (172), Thừa Thiên Huế (160), Long An (145), Tiền Giang (112), Bình Định (111), Bắc Ninh (99), Quảng Nam (95), Nghệ An (92), Hà Giang (79), Đắk Lắk (75), Vĩnh Phúc (70), Đà Nẵng (65), Quảng Ngãi (65), Lâm Đồng (65), Ninh Thuận (57), Đắk Nông (56), Thanh Hóa (52), Phú Yên (51), Thái Bình (50), Quảng Bình (46), Gia Lai (45), Quảng Ninh (44), Nam Định (40),...

Ngoài ra, Bộ Y tế cho biết trong ngày 23/11, Sở Y tế Bình Dương đăng ký bổ sung thông tin cho 28.000 ca nhiễm trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi tỉnh này rà soát và thu thập đầy đủ thông tin của các F0 đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó.

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.143.967 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.110.836 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 2 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái và Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy nhất đợt dịch này gồm TP.HCM (459.123), Bình Dương (277.406), Đồng Nai (83.385), Long An (37.554), Tiền Giang (24.056).

Về tình hình điều trị, ngày 23/11 có 1.034 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 911.310 trường hợp, còn 232.657 F0 đang điều trị. Trong số này, có 5.295 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 167 bệnh nhân tử vong tại 20 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (62), An Giang (28), Bình Dương (12), Đồng Nai (11), Long An (9), Kiên Giang (7), Cần Thơ (7), Tây Ninh (6), Tiền Giang (5), Đồng Tháp (3), Vĩnh Long (3), Cà Mau (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (2), Bến Tre (2), Sóc Trăng (2), Quảng Ngãi (1), Trà Vinh (1), Lâm Đồng (1), Ninh Thuận (1), Bạc Liêu (1).

Số ca tử vong trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 23 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 24.118 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,1% trên tổng ca nhiễm.

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 25.148.019 mẫu cho 66.370.020 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (22/11), thêm 2.006.892 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 110.917.609 liều vắc xin. Trong đó, có 67.337.689 và 43.579.920 mũi 2.

Ngày 23/11, TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ 15-17 tuổi tại 79 điểm trường, trạm y tế ở 13 quận/huyện/thị xã (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Thanh Xuân, Long Biên, Đông Anh, Sóc Sơn (tiêm tại 26 xã), Mê Linh, Quốc Oai, Hoài Đức, Đan Phượng, Sơn Tây, Phú Xuyên). Trong ngày, toàn TP tiêm được 33.618 mũi tiêm cho các cháu học lớp 10, 11, 12.

Tại TP.HCM, hôm nay, Sở Y tế TP cho biết sẽ có thay đổi trong cách chăm sóc, theo dõi và cấp thuốc cho F0 cách ly, điều trị tại nhà. Theo đó, khi F0 có triệu chứng nhẹ, các bác sĩ phải đánh giá tình hình bệnh nhân. Trong trường hợp bệnh nhân có chỉ định dùng thuốc, nhân viên y tế cho bệnh nhân ký cam kết và cấp túi thuốc C (thuốc kháng virus molnupiravir).

Khi F0 điều trị tại nhà cảm thấy khó thở (thở hụt hơi, khó thở tăng lên khi vận động, nhịp thở khi nghỉ ngơi hơn 20 lần một phút hoặc SpO2 <96%), phải liên hệ ngay với cơ sở y tế đang quản lý để được hỗ trợ.

Sau khi đánh giá tình trạng bệnh, nếu có chỉ định nhập viện, bác sĩ sẽ cho F0 dùng 1 liều thuốc B duy nhất trước khi chuyển viện.

Trước đây, túi thuốc B được cấp phát cùng với thuốc A và có liều lượng dùng đủ trong 3 ngày. Tuy nhiên, nhiều bác sĩ điều trị Covid-19 đã cảnh báo tình trạng F0 tại nhà lạm dụng corticoid (kháng viêm - thuốc có trong túi B) khiến tình trạng trở nặng, phải can thiệp bằng kỹ thuật cao để cứu sống.

>>> Cập nhật tình hình Covid-19 mới nhất

Nguyễn Liên

TP.HCM ngưng phát đại trà túi thuốc B cho F0 tại nhà Theo quy định mới nhất, F0 cách ly điều trị tại nhà sẽ không được cấp phát túi thuốc B (gồm thuốc kháng đông, kháng viêm) dùng trong 3 ngày như trước đây.

Bộ Y tế nói gì về việc Bình Dương xin bổ sung 28.000 ca Covid-19 Đại diện Bộ Y tế cho biết, đã nhận thông tin xin bổ sung 28.000 trường hợp mắc Covid-19 của Bình Dương và việc cấp mã số định danh cho các trường hợp này sẽ được công bố trong bản tin chiều tối nay (23/11).