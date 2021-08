Ngày 23/8, Bộ Y tế công bố 10.397 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 358.456 trường hợp (đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ).

Từ 18h ngày 22/8 đến 18h30 ngày 23/8, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận thêm 10.280 trường hợp tại 43 tỉnh, thành phố (giảm 942 ca so với ngày 22/8). Trong đó, có 10.650 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 7 trường hợp nhập cảnh.

Ngoài ra, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ trước. Như vậy, Bộ Y tế công bố tổng số 10.397 bệnh nhân.

TP.HCM là địa phương có số người mắc nhiều nhất cả nước ngày 23/8 với 4.251 trường hợp, tăng 58 ca so với hôm qua. Bình Dương theo sau với 3.183 ca, giảm 612 bệnh nhân.

Một số tỉnh thành khác ghi nhận số ca dương tính cao trong hôm nay gồm Đồng Nai (623), Tiền Giang (459), Long An (388), Bà Rịa - Vũng Tàu (154), Đà Nẵng (152), Đắk Lắk (128), Khánh Hòa (125), Nghệ An (111), Đồng Tháp (100), Cần Thơ (85), An Giang (75), Bến Tre (65), Kiên Giang (57), Phú Yên (43), Hà Nội (40), Bình Thuận (36), Trà Vinh (34), Sơn La (21), Bình Định (19), Tây Ninh (17), Thừa Thiên Huế (17),…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 358.456 bệnh nhân Covid-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 354.355 ca do lây nhiễm trong nước.

8/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang.

2 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất đợt dịch thứ tư là TP.HCM (180.245), Bình Dương (73.425), Đồng Nai (18.311), Long An (18.193), Tiền Giang (7.743).

Về tình hình điều trị, ngày 23/8 có 6.945 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 154.612 trường hợp. Cả nước hiện có 711 ca nặng, đang điều trị ICU và 26 ca nguy kịch, phải can thiệp ECMO.

Chiều nay, Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 thông báo, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 389 ca Covid-19 tử vong tại 9 địa phương.

Cụ thể: TP.HCM (340), Bình Dương (34), Long An (6), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (2), Cần Thơ (1), Bà Rịa ), Vũng Tàu (1).

Như vậy, nước ta hiện có 8.666 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,4% trên tổng ca nhiễm.

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 269.928 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 539.008 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, nước ta có thêm 298.376 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 17.364.569 liều vắc xin. Trong đó, có 15.530.221 liều tiêm mũi 1 và 1.834.348 liều tiêm mũi 2.

Sáng 23/8, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ba Lan tại Việt Nam đã thay mặt Chính phủ Ba Lan bàn giao cho Bộ Y tế 501.600 liều vắc xin phòng Covid-19 AstraZeneca. Đây là lô vắc xin Ba Lan tặng Việt Nam phục vụ công tác phòng chống dịch. Theo ngài Đại sứ Gerwell, lô vắc xin đã về tới sân bay Quốc tế Nội Bài chiều 21/8.

Bộ Y tế cho biết sẽ nhanh chóng phân bổ số vắc xin này đến từng địa phương tuỳ theo tình hình thực tế về dịch bệnh.

Trước đó, hồi giữa tháng 8, Chính phủ Ba Lan công bố quyết định tặng Việt Nam 501.600 liều vắc xin AstraZeneca, đồng thời viện trợ nhiều trang thiết bị y tế thiết yếu trị giá 4 triệu đô la Mỹ (USD). Ba Lan cũng sẵn sàng nhượng lại 3 triệu liều vắc xin Covid-19 cho Việt Nam.

Cũng trong hôm nay, Bộ Y tế thông tin, Việt Nam đã sẵn sàng thuốc Molnupiravir cho chương trình thí điểm điều trị F0 tại nhà

Theo đó, doanh nghiệp sản xuất thuốc Molnupiravir trong nước sẵn sàng cho việc tài trợ 16.000 liều thuốc đầu tiên (tương đương 320.000 viên Molnupiravir 400mg). Đến ngày 5/9, doanh nghiệp dự kiến cung cấp tiếp 100.000 liều. Như vậy, sẽ có tổng cộng 116.000 liều, tương ứng 2,32 triệu viên từ nguồn trong nước.

Song song, lô thuốc Molnupiravir nhập khẩu đầu tiên với hơn 300.000 viên 200mg, tương đương hơn 7.500 liều sẽ về đến Việt Nam hôm nay. Dự kiến tới 28/8, thêm 1,7 triệu viên 200mg tiếp tục được đưa về. Các lô thuốc tiếp theo sẽ được nhập khẩu vào đầu tháng 9.

Bộ Y tế và Sở Y tế TP.HCM dự kiến triển khai diện rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát trường hợp mắc Covid-19 tại nhà và cộng đồng từ ngày 25/8 tại TP.HCM.

Nguyễn Liên

