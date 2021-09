Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước ghi nhận 8.537 ca Covid-19, giảm 935 bệnh nhân so với ngày 23/9. Hiện tổng số người mắc Covid-19 tại Việt Nam là 736.972 trường hợp.

Từ 17h ngày 23/9 đến 17h ngày 24/9, Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 có thêm 8.537 trường hợp tại 34 tỉnh, thành phố (giảm 935 ca so với hôm qua). Trong đó, có 8.530 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước (4.068 ca cộng đồng) và 7 ca nhập cảnh.

Đây cũng là số ca mắc trong ngày thấp nhất 1 tháng qua (từ ngày 25/8 tới nay).

TP.HCM là địa phương ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 nhiều nhất cả nước ngày 24/9 với 3.786 người, giảm 1.266 ca so với ngày 23/9.

Bình Dương đứng thứ hai với 2.978 bệnh nhân, tăng 214 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 803 trường hợp, tăng 43 ca. Xếp thứ tư là Kiên Giang với 203 bệnh nhân, tăng 40 ca.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong hôm nay gồm: Long An (194), Tiền Giang (112), An Giang (90), Cần Thơ (57), Tây Ninh (53), Đồng Tháp (40), Đắk Lắk (33), Bình Thuận (24), Khánh Hòa (19), Bình Định (18), Ninh Thuận (16), Hà Nam (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (13), Vĩnh Long (11), Quảng Bình (9), Phú Yên (9), Quảng Ngãi (7), Cà Mau (6), Hà Nội (5)…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 736.972 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 732.492 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 9.894 bệnh nhân Covid-19/ngày.

16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

5 tỉnh, thành phố không xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (362.493), Bình Dương (193.235), Đồng Nai (43.925), Long An (31.425), Tiền Giang (13.643).

Về tình hình điều trị, ngày 24/9 có 12.371 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 505.859 trường hợp, chiếm 68,6% số ca nhiễm.

Cả nước hiện có 4.873 ca Covid-19 nặng, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 2.946, thở oxy dòng cao HFNC: 1.016, thở máy không xâm lấn: 125, thở máy xâm lấn: 755, ECMO: 31.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố trong ngày, toàn quốc ghi nhận 203 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 18.220 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 176.138 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 422.688 lượt người. Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 17.615.727 mẫu cho 50.727.067 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày hôm qua (23/9), thêm 593.903 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 36.793.910 liều vắc xin. Trong đó, có 29.534.498 mũi 1 và 7.259.412 mũi 2.

Chiều 24/9, Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1 Vabiotech (trực thuộc Bộ Y tế) chính thức công bố sản xuất thành công lô vắc xin phòng Covid-19 Sputnik V (Gam-COVID-Vac) đầu tiên tại Việt Nam.

Lô vắc xin trên được Viện Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh vật Gamalaya, Liên bang Nga phân tích, thẩm định, đánh giá đáp ứng yêu cầu của tài liệu quy chuẩn. Theo kế hoạch, vắc xin Sputnik V do doanh nghiệp Việt Nam gia công sẽ được sử dụng trong Chương trình tiêm chủng toàn dân.

Vắc xin Sputnik V phát triển dựa trên nền tảng vector adeno virus được đăng ký đầu tiên trên thế giới, lịch tiêm 2 mũi, khoảng cách giữa 2 mũi là 3 tuần. Tới nay, chưa ghi nhận dị ứng nghiêm trọng do Sputnik V gây ra.

Theo kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố trên tạp chí The Lancet, vắc xin Sputnik V đạt hiệu quả lên tới 91,6%. Riêng đối với tình nguyện viên trên 60 tuổi, tỷ lệ này là 91,8%. Sau tiêm, 98% tình nguyện viên có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2.

Vắc xin Sputnik V được Bộ Y tế cấp phép sử dụng khẩn cấp có điều kiện vào ngày 23/3/2021. Đến ngày 21/7, công ty Vabiotech chính thức công bố việc sản xuất thử nghiệm vắc xin Sputnik V tại Việt Nam.

Nguyễn Liên

