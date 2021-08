Ngày 25/8, Việt Nam thêm 12.093 ca Covid-19, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 1.296 ca so với hôm qua.

Ngày 25/8, Việt Nam thêm 12.096 ca nhiễm Covid-19, trong đó 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước. Số ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng là 7.321 ca.

Các ca phân bố tại TP.HCM (5.294), Bình Dương (4.129), Đồng Nai (618), Long An (460), Tiền Giang (319), Đà Nẵng (162), Khánh Hòa (150), Tây Ninh (119), Bình Thuận (106), Hà Nội (96), Nghệ An (95), Đồng Tháp (93), Cần Thơ (90), Bà Rịa - Vũng Tàu (75), An Giang (50), Đắk Lắk (40), Cà Mau (28), Phú Yên (27), Trà Vinh (24), Kiên Giang (23), Bình Định (18), Hà Tĩnh (15)…

Như vậy trong 24h qua, số ca nhiễm trong nước tăng 1.296 ca. Tại TP.HCM tăng 667 ca, Bình Dương tăng 501 ca, Đồng Nai giảm 181 ca, Long An tăng 67 ca, Tiền Giang tăng 226 ca.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 381.363 ca nhiễm Covid-19, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4), số ca nhiễm trong nước là 377.245 ca, trong đó có 167.147 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP.HCM (190.166), Bình Dương (81.182), Đồng Nai (19.728), Long An (19.046), Tiền Giang (8.155).

Trong hôm nay, theo Bộ Y tế, 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 169.921 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 749 ca, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

Ngày 24/8, Việt Nam có 335 ca tử vong tại TP.HCM (266), Bình Dương (31), Long An (16), Đồng Nai (13), Đà Nẵng (3), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Phước (1), Khánh Hòa (1), Thừa Thiên Huế (1) và Tiền Giang (1).

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến 25/8 là 9.349 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Hôm nay, Việt Nam đã thực hiện 370.556 xét nghiệm cho 677.016 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24/8, 432.460 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 18.095.473 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 16.056.222 liều, tiêm mũi 2 là 2.039.251 liều.

Cũng trong ngày 25/8, Bộ Y tế ban hành công văn về việc cách ly phòng, chống dịch Covid-19 đối với trẻ em.

Tại TP.HCM, các Trạm Y tế lưu động kết hợp với đội phản ứng nhanh của địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 điều trị tại nhà đã được xây dựng. Mỗi phường thành lập từ 2-3 trạm y tế lưu động tùy số lượng F0 trên địa bàn. Đến ngày 23/8, đã có tổng số 274/400 trạm y tế lưu động được thành lập.

Trong các ngày 23 và 24/8, thành phố này cũng đã triển khai hướng dẫn người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà. Đây là một trong những hoạt động nằm trong kế hoạch của UBND thành phố về thần tốc xét nghiệm diện rộng.

Ngọc Trang

