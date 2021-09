Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 9.706 ca Covid-19 mới, trong đó 24 ca nhập cảnh và 9.682 ca ghi nhận trong nước (tăng 1.152 ca so với ngày trước đó).

Trong số 9.706 ca Covid-19 mới tại 34 tỉnh, thành phố có 4.377 ca trong cộng đồng.

Các ca mắc mới phân bố tại TP.HCM (4.046), Bình Dương (3.629), Đồng Nai (996), Long An (193), Bình Phước (147), An Giang (117), Kiên Giang (91), Tiền Giang (81), Hà Nam (66), Cần Thơ (48), Sóc Trăng (42), Tây Ninh (41), Bình Định (39), Khánh Hòa (25), Bến Tre (13), Ninh Thuận (13), Đà Nẵng (11), Phú Yên (10), Đắk Lắk (9), Bình Thuận (9), Quảng Bình (8 ), Quảng Trị (7), Đồng Tháp (6), Đắk Nông (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (4), Nghệ An (4), Bạc Liêu (4), Cà Mau (4), Hà Nội (4)…

Theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là Kiên Giang (giảm 112), Đồng Tháp (giảm 34), Tiền Giang (giảm 31).

Các tỉnh, thành phố có số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó gồm Bình Dương (tăng 651), TP.HCM (tăng 260), Đồng Nai (tăng 193).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận 7 ngày qua là 9.940 ca/ngày.

Từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 746.678 ca nhiễm, đứng thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 742.174 ca, trong đó có 511.270 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước là Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 5 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua gồm Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Cũng theo Bộ Y tế, các địa phương có số ca cao trong đợt dịch này là TP.HCM (366.539), Bình Dương (196.864), Đồng Nai (44.921), Long An (31.618) và Tiền Giang (13.724).

Về tình hình điều trị, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 10.590 nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 516.449 người. Theo Bộ Y tế, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.461 ca.

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố, Việt Nam có 180 ca tử vong. Các ca ghi nhận tại TP.HCM (123), Bình Dương (34), Đồng Nai (7), An Giang (3), Tiền Giang (3), Tây Ninh (3), Bến Tre (2), Đà Nẵng (2), Bình Thuận (1), Kiên Giang (1) và Cần Thơ (1). Như vậy, trung bình số tử vong ghi nhận 7 ngày qua là 220 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.400 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trên thế giới (2,1%).

Về tình hình xét nghiệm, trong 24 giờ qua, chúng ta đã thực hiện 189.606 xét nghiệm cho 400.433 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 17.805.333 mẫu cho 51.127.500 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 24/9, có 786.421 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 37.583.248 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 30.027.703 liều, tiêm mũi 2 là 7.555.545 liều.

Để chủ động sẵn sàng triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, Bộ Y tế chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng các hướng dẫn sử dụng các loại vắc xin phòng Covid-19 mới ngay sau khi được Bộ Y tế phê duyệt (vắc xin Hayat-Vax; vắc xin Abdala...). Lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức tập huấn, đào tạo hướng dẫn tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các tỉnh, thành phố trước ngày 5/10.

Trong ngày 25/9, Việt Nam cũng đã nhận được khoảng 400.000 liều vắc xin AstraZeneca đã viện trợ từ Nhật Bản. Như vậy, tổng số vắc xin Nhật Bản viện trợ cho nước ta đến nay là khoảng 3,58 triệu liều.

Cũng trong ngày hôm nay, TP.HCM tiến hành lập 22 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TP Thủ Đức và các quận, huyện nhằm đánh giá tổng thể công tác phòng, chống dịch của toàn thành phố.

Thành phố cũng triển khai công tác lấy mẫu xét nghiệm đợt 7 theo công văn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố. Tỷ lệ dương tính ở vùng đỏ và vùng cam hiện đang là 0,3%.

Tại Hà Nội, sở y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tham mưu về phương án nâng cao năng lực xét nghiệm RT-PCR của ngành y tế thành phố, đồng thời, nghiên cứu, triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin để điều phối xét nghiệm, liên thông toàn bộ kết quả xét nghiệm giữa đơn vị lấy mẫu, đơn vị làm xét nghiệm hướng tới cập nhật trực tiếp vào hồ sơ sức khỏe của người được lấy mẫu.

Trong ngày 25/9, Hà Nam đã có quyết định thành lập Bệnh viện dã chiến số 1 tại phường Lam Hạ, TP Phủ Lý với quy mô 300 giường bệnh, có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh Covid-19.

Ngọc Trang