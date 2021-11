Bộ Y tế hôm nay công bố 13.109 ca Covid-19 mới, tăng 665 ca so với ngày 25/11. Số bệnh nhân khỏi bệnh hiện chiếm 80,8% tổng số nhiễm.

Từ 16h ngày 25/11 đến 16h ngày 26/11, Việt Nam có thêm 13.109 trường hợp Covid-19 tại 60 tỉnh, thành phố, gồm 15 ca nhập cảnh và 13.094 bệnh nhân lây nhiễm trong nước (7.288 ca cộng đồng). So với hôm qua, tổng số mắc tăng 665 ca.

TP.HCM tiếp tục dẫn đầu cả nước về số ca bệnh trong ngày với 1.809 trường hợp, tăng 227 ca so với ngày 25/11. Tỉnh Cần Thơ đứng thứ hai với 897 bệnh nhân, tăng 156 ca. Bình Dương đứng thứ ba với 707 trường hợp. Xếp thứ tư là tỉnh Tây Ninh với 655 bệnh nhân. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 653 bệnh nhân, xếp thứ 5 toàn quốc.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong ngày gồm: Đồng Tháp (601), Bạc Liêu (566), Đồng Nai (556), Vĩnh Long (536), Bến Tre (501), Bình Thuận (496), Sóc Trăng (493), Kiên Giang (418), An Giang (387), Cà Mau (374), Trà Vinh (309), Bình Phước (271), Hà Nội (253), Hậu Giang (238), Khánh Hòa (216), Đắk Lắk (181), Bắc Ninh (153), Hà Giang (143), Bình Định (132), Tiền Giang (123), Nghệ An (117), Thừa Thiên Huế (113), Lâm Đồng (112), ...

Như vậy đến nay, tổng số bệnh nhân Covid-19 của cả nước là 1.181.337 trường hợp, xếp thứ 37/223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 1.176.148 ca do lây nhiễm trong nước.

Có 3 tỉnh không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Yên Bái, Lai Châu và Bắc Kạn. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao nhất đợt dịch này: TP.HCM (464.180), Bình Dương (279.487), Đồng Nai (85.064), Long An (37.829), Tiền Giang (24.362).

Về tình hình điều trị, ngày 26/11 có 12.368 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Tổng số F0 đã chữa khỏi hiện là 955.256 trường hợp (chiếm 80,8% số ca nhiễm), còn 226.081 F0 đang điều trị (19,2%). Trong số này, có 5.456 bệnh nhân nặng.

Toàn quốc hôm nay ghi nhận 137 bệnh nhân tử vong tại nhiều tỉnh, thành phố. Cụ thể:

TP.HCM 60 ca tử vong, trong đó có 9 ca từ các tỉnh chuyển đến như sau: Bạc Liêu (1), Bình Dương (2), Đồng Nai (2), Đồng Tháp (1), Long An (2), Sóc Trăng (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Tiền Giang (13), An Giang (13), Tây Ninh (9), Bình Thuận (8 ), Kiên Giang (7), Sóc Trăng (4), Vĩnh Long (4), Đồng Nai (3), Đồng Tháp (3), Cần Thơ (3), Đắk Lắk (2), Bạc Liêu (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Long An (1), Bến Tre (1), Cà Mau (1).

Số ca tử vong trong ngày giảm nhẹ so với ngày hôm qua (giảm 27 bệnh nhân). Tới nay, Việt Nam đã có 24.544 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,1% trên tổng ca nhiễm (cao hơn trung bình của thế giới 0,1%).

Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 25.517.762 mẫu cho 67.263.695 lượt người.

Về công tác tiêm chủng, hôm qua (25/11), thêm 2.409.817 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 116.328.185 liều vắc xin. Trong đó, có 68.934.236 và 47.393.949 mũi 2.

Ngày 26/11, bác sĩ Đỗ Minh Thái, quyền Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị điều trị cho 11 ca sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 Vero Cell (Sinopharm) tại Công ty TNHH Giày Kim Việt, huyện Nông Cống. Hiện, các bệnh nhân tương đối ổn định, có thể xuất viện trong một vài ngày tới.

Tại Bắc Giang, thông tin về tình hình sức khỏe của 4 học sinh sốc phản vệ sau tiêm vắc xin Covid-19 Pfizer, ông Từ Quốc Hiệu, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang cho biết, hiện sức khỏe của cả 4 cháu đều đã ổn định. 2 học sinh diễn tiến nặng hơn vẫn được theo dõi tại Bệnh viện Bạch Mai, còn 2 cháu điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động đã được xuất viện về nhà.

Theo ông Hiệu, việc tiêm chủng bất cứ vắc xin nào cũng có một tỷ lệ nhỏ gặp phản ứng phụ sau tiêm, không riêng vắc xin Covid-19. Ngành y tế Bắc Giang đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để xử trí kịp thời trong các tình huống.

“Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, từ đội ngũ nhân viên y tế đến trang thiết bị vật tư, xe cứu thương để đảm bảo an toàn tiêm chủng. Sơn Động là huyện ngoại thành cách TP Bắc Giang khá xa, tuy nhiên nhờ sự chuẩn bị kỹ mà các cháu đều được cấp cứu kịp thời”, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang nói.

