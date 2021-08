Ngày 26/8, Bộ Y tế công bố 11.575 ca Covid-19 mới, nâng tổng số người mắc trong cả nước lên 392.938 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 từ 18h ngày 25/8 đến 18h ngày 26/8 ghi nhận thêm 11.575 trường hợp tại 42 tỉnh, thành phố (giảm 524 ca so với ngày 25/8). Trong đó, có 11.569 bệnh nhân do lây nhiễm trong nước và 6 trường hợp nhập cảnh.

Bình Dương là địa phương có số người mắc nhiều nhất cả nước ngày 26/8 với 4.868 bệnh nhân, tăng 739 ca so với hôm qua. TP.HCM đứng thứ hai với 3.934 bệnh nhân, giảm 1.360 ca.

Một số tỉnh thành khác ghi nhận số ca dương tính cao trong hôm nay gồm Đồng Nai (743), Long An (449), Tiền Giang (354), Đà Nẵng (144), An Giang (131), Khánh Hòa (131), Đồng Tháp (116), Kiên Giang (112), Cần Thơ (72), Bến Tre (55), Hà Nội (50), Bình Thuận (48), Bà Rịa - Vũng Tàu (44), Nghệ An (43), Tây Ninh (42), Thừa Thiên Huế (24), Phú Yên (24), Quảng Bình (23), Trà Vinh (20),…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 392.938 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), Việt Nam có thêm 388.814 ca do lây nhiễm trong nước.

7/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước, gồm Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

5 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, gồm Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ.

5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao nhất trong đợt dịch thứ tư là TP.HCM (194.100), Bình Dương (86.050), Đồng Nai (20.471), Long An (19.495), Tiền Giang (8.509).

Về tình hình điều trị, ngày 26/8 có tới 18.567 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 188.488 trường hợp.

Cả nước hiện có 5.184 ca Covid-19 nặng, trong đó: thở oxy qua mặt nạ: 3.223, thở oxy dòng cao HFNC: 1.082, thở máy không xâm lấn: 85, thở máy xâm lấn: 765, ECMO: 29.

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tối nay thông báo, Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 ghi nhận thêm 318 ca Covid-19 tử vong tại 14 địa phương.

Cụ thể: TP.HCM (242), Bình Dương (46), Tiền Giang (9), Đồng Tháp (3), Khánh Hòa (3), Long An (3), Vĩnh Long (3), Bình Thuận (2), Sóc Trăng (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Kiên Giang (1), Thừa Thiên Huế (1), Trà Vinh (1).

Như vậy, nước ta hiện có 9.667 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 466.305 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 596.487 lượt người. Số xét nghiệm đã thực hiện từ 27/4 đến nay là 10.836.663 mẫu cho 29.983.657 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, nước ta có thêm 430.924 người được tiêm vắc xin Covid-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 18.522.203 liều vắc xin. Trong đó, có 16.382.658 liều tiêm mũi 1 và 2.139.545 liều tiêm mũi 2.

Sở Y tế TP.HCM ngày 26/8 cho biết, thành phố tới nay đã có 401 trạm y tế lưu động đi vào hoạt động. 12 trạm còn lại ở huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi đang khẩn trương thành lập để có thể hỗ trợ các F0 tại địa phương.

Tất cả 413 trạm y tế lưu động này sẽ kết hợp với đội phản ứng nhanh địa phương để chăm sóc, theo dõi sức khoẻ F0 khi điều trị tại nhà.

Ngoài ra, trạm còn có nhiệm vụ, hướng dẫn F0 sử dụng toa thuốc điều trị, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà (test nhanh hoặc RT-PCR) cho bệnh nhân vào ngày cách ly thứ 14; làm xét nghiệm cho người chăm sóc hoặc ở cùng nhà với F0 khi có triệu chứng nghi mắc,...

Nguyễn Liên

