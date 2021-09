Bộ Y tế hôm nay công bố 10.011 ca Covid-19, tăng 329 bệnh nhân so với ngày 25/9. Hiện tổng số người mắc Covid-19 tại nước ta là 756.689 trường hợp.

Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 từ 17h ngày 25/9 đến 17h ngày 26/9 có thêm 10.011 trường hợp tại 35 tỉnh, thành phố (tăng 329 ca so với hôm qua). Tất cả bệnh nhân mới đều do lây nhiễm trong nước, trong đó có 5.313 ca cộng đồng.

TP.HCM là địa phương ghi nhận số người mắc mới nhiều nhất cả nước ngày 26/9 với 5.121 trường hợp, tăng 1.075 ca so với ngày 25/9.

Bình Dương đứng thứ hai với 3.332 bệnh nhân, giảm 297 ca. Đồng Nai đứng thứ ba với 746 trường hợp, giảm 250 ca. Xếp thứ tư là Long An với 171 bệnh nhân, giảm 22 ca.

Một số tỉnh thành khác có số ca dương tính cao trong hôm nay gồm: Kiên Giang (99), An Giang (81), Tiền Giang (63), Cần Thơ (52), Đắk Lắk (49), Hà Nam (49), Khánh Hòa (38), Tây Ninh (37), Bình Phước (27), Quảng Bình (24), Gia Lai (17), Bình Định (14), Ninh Thuận (12), Đồng Tháp (10), Bình Thuận (9), Đà Nẵng (8 ), Phú Yên (7), Hậu Giang (6), Bà Rịa - Vũng Tàu (5), Bạc Liêu (5), Quảng Trị (4)…

Như vậy, đến nay, nước ta đã phát hiện tổng số 756.689 bệnh nhân Covid-19, xếp thứ 44/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 154/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.689 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4), nước ta có thêm 752.185 ca do lây nhiễm trong nước. 7 ngày gần đây, cả nước ghi nhận trung bình 9.938 bệnh nhân Covid-19/ngày.

16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không có trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

5 tỉnh, thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (371.660), Bình Dương (200.196), Đồng Nai (45.667), Long An (31.789), Tiền Giang (13.787).

Về tình hình điều trị, ngày 26/9 có 11.477 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số đã chữa khỏi lên 527.926 trường hợp, chiếm 69,8% số ca nhiễm.

Cả nước hiện có 4.321 ca Covid-19 nặng, trong đó thở oxy qua mặt nạ: 2.723, thở oxy dòng cao HFNC: 728, thở máy không xâm lấn: 119, thở máy xâm lấn: 719, ECMO: 32.

Tổng hợp số liệu do các Sở Y tế công bố, Việt Nam hôm nay ghi nhận 184 bệnh nhân Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh, thành phố. Cụ thể: TP.HCM (131), Bình Dương (26), Đồng Nai (9), Long An (4), An Giang (4), Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Tiền Giang (2), Đà Nẵng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1), Nghệ An (1), Quảng Ngãi (1).

Như vậy tới nay, Việt Nam đã có 18.584 người mắc Covid-19 tử vong, chiếm tỷ lệ 2,5% trên tổng ca nhiễm (cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do Covid-19 trung bình trên thế giới).

Trong 24 giờ qua, các địa phương thực hiện 162.977 xét nghiệm mẫu đơn và mẫu gộp cho 432.433 lượt người. Số xét nghiệm thực hiện từ 27/4 đến nay là 17.968.310 mẫu cho 51.559.933 lượt người.

Về tình hình tiêm chủng, theo số liệu thống kê từ Chương trình Tiêm chủng mở rộng quốc gia, trong ngày hôm qua (25/9), thêm 787.838 liều vắc xin Covid-19 được tiêm. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 38.367.246 liều vắc xin. Trong đó, có 30.420.963 mũi 1 và 7.946.283 mũi 2.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn hôm nay cho biết, sau ngày 30/9, TP.HCM sẽ có kế hoạch đảm bảo sự an toàn, linh hoạt, hiệu quả trong phòng, chống dịch.

Trước mắt, ngành y tế phải tái cơ cấu lại hệ thống các trung tâm hồi sức, bệnh viện dã chiến theo tình hình chung trong công tác phòng, chống dịch của TP.HCM; tính toán kỹ bệnh viện nào có thể “rút quân”. Trên tinh thần hỗ trợ từ các bệnh viện địa phương, bệnh viện Trung ương có thể sẽ rút từ từ, trong quá trình rút phải chuyển giao cho các cơ sở y tế của thành phố.

“Chắc chắn các bệnh viện tầm cao của TP sẽ là đơn vị chủ yếu tiếp nhận chuyển giao từ bệnh viện tuyến Trung ương. Tuy nhiên, tôi cũng phải khẳng định, khi mở cửa để phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa thì y tế vẫn là ngành nặng gánh nhất. Do đó, về mặt y tế cần phải làm rất kỹ, để làm sao có một khoảng thời gian gối đầu”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Nguyễn Liên

